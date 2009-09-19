Beşiktaş’a bayram haram

Geçen hafta Galatasaray karşısında, hafta içinde de şampiyonlar liginde aradığını bulamayan Beşiktaş için “zararın neresinden dönsek” hesabı bir önemi vardı karşılaşmanın. Son dört maçtır golü unutan siyah beyazlı ekip için moda tabirle “geri dönüş” fırsatıydı.

H.Deniz Çekin yazıyor

Futbol kamuoyunda takımından ziyade stadı ile daha çok yer bulan Kayseri içinse orta sıralardan yukarı doğru ivmelenme şansı.

Her iki takımın da puanları ve puan durumundaki yerleri kalitelerini yansıtmıyor diye düşünülse de maçın ilk yarısındaki futbola bir yorumda bulunmak için hayal gücünden fazlasına ihtiyaç duyuluyordu.

Orta sahasını Rodrigo’lara emanet eden ev sahibi ekip, hücumda bu sene Beşiktaş kadrosunda “misafir” gibi duran Bobo’yla cılız fırsatlar yakaladı.

Kayserispor ise golcüsü Cangele ile etkili oldu. 12 ve 32. dakikalarda gole çok yaklaşan Arjantinli biraz daha şanslı olsa takımına gerçekten can gelecekti.

Geçen seneden kalma bir alışkanlıkla Beşiktaş’ın ikinci yarıda canlanmasını bekleyen taraftar ikinci yarının henüz başlarında Makukula’nın şık golüyle şok oldu.

Golden sonra Beşiktaş Tabata’nın yerine Fink’i alarak orta sahasında Latin ekolünden Alman ekolüne geçerken ileride de Nihat’la forveti kalabalıklaştırdı.

Bu değişiklikler Kayserispor’un da geride kalabalık durmasıyla Beşiktaş’ı baskı kurmuş gibi gösterdi. Ancak gol pozisyonu fakirliği bozulmadı.

Son kozunu Yusuf’u oyuna alarak oynayan DENİZLİ’nin bu hamlesi son 10 dakikada Beşiktaş’ı gole çok yaklaştırdı. Ancak ilk önce Fink çok elverişli bir pozisyondan yararlanamadı, sonra da Nihat direğe takıldı.

Beşiktaş taraftarının “yönetim istifa” tezahüratı ile sona erdi karşılaşma.

