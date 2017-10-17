Beşiktaş 3. galibiyet peşinde! Monaco Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi?

UEFA Şampiyonlar G Grubu üçüncü maçında bu akşam Fransa'nın Monaco takımıyla deplasmanda karşılaşacak siyah-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında yaptığı 198 müsabakada, 75 galibiyet, 42 beraberlik ve 81 mağlubiyet aldı. Yaptığı 198 karşılaşmada rakip fileleri 258 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde 282 gol gördü.

Monaco ile tarihinde ilk kez karşılaşacak Beşiktaş, Fransız takımlarıyla daha önce oynadığı 8 karşılaşmanın üçünü kazandı. Siyah-beyazlı ekip, deplasmandaki 100. karşılaşmasına bu akşam çıkacak.. Şimdi gözler bu akşam oynanacak karşılaşmaya çevrildi. Peki Monaco Beşiktaş Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi’nde Porto ve Leipzig’i yenerek topladığı 6 puan ile liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş, G grubu 3’üncü hafta karşılaşmasında Fransız temsilcisi Monaco’ya konuk olacak. bu akşam akşam TSİ 21.45’te II. Louis Stadı’nda oynanacak karşılaşmayı Sırbistan Futbol Federasyonu’ndan Milorad Mazic yönetecek. Monaco Beşiktaş maçı TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak

Ligte farklı Avrupa'da farklı Beşiktaş

Bu sezon lig ve Avrupa’da farklı görüntüler çizen Beşiktaş, Süper Lig’de son üç maçta galibiyet alamadı ve lider Galatasaray’ın 8 puan gerisine düştü.

6’ncı haftada Fenerbahçe’ye 2-1 mağlup olan Siyah Beyazlılar, 7’nci haftada Trabzonspor ile 2-2 berabere kalırken sonrasında üç gün önce de Gençlerbirliği’ne 2-1 mağlup oldu ve üç haftada kaybettiği 8 puanla 6’ncı sıraya kadar geriledi. Lig maçlarının aksine Şampiyonlar Ligi’nde daha iyi bir oyun ortaya koyan Siyah Beyazlılar, Porto gibi bir rakibi deplasmanda 3-1 ile geçtikten sonra grubun en zor takımı olarak görülen Leipzig’i de kendi sahasında 2-0 ile geçerek 6 puan topladı ve G grubunun liderliğine oturdu.

Monaco maçı çıkış maçı olabilir

Şampiyonlar Ligi’nde gruptan çıkmayı sezonun ilk hedefi olarak ortaya koyan Siyah-Beyazlı ekip, ligdeki kötü gidişe rağmen Monaco deplasmanında galip gelerek hedefini gerçekleştirmek için en önemli adımı atmak amacında. Monaco karşısında alınacak bir galibiyetin lig maçlarına da olumlu yönde tesir edeceğini düşünen yönetim, teknik heyet ve futbolcular, Monaco maçına bir anlamda çıkış maçı gözüyle de bakıyor. Beşiktaş’ın Fransa’daki ikinci hedefi ise ’yenemiyorsan yenilme’ olacak. 1 puanı bulunan Monaco ile arka arkaya 2 maç yapacak olan Siyah-Beyazlılar deplasmandan alınacak 1 puanı artı hanesine yazacak ve 2 hafta sonra evinde yine Monaco ile oynayacağı maça büyük bir avantajla çıkacak. Porto’nun 3 Leipzig’in 1 puanının olduğu grupta iki Monaco maçından çıkartılacak minimum 4 puan Siyah Beyazlı ekibin gruptan çıkması için hemen hemen yeterli olacağından Monaco’yu deplasmanda yenmek kadar beraberlik de Beşiktaş için iyi bir sonuç sayılacak.

Şenol Güneş ideal 11'e geri dönüyor

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş’in Monaco karşısında as kadroyu sahaya sürmesi bekleniyor. Gençlerbirliği maçında, Quaresma ve Babel’i yedek soyundurup Negredo ve Lens’i oynatan, Cenk Tosun’a da ilk yarıda sol kanatta görev veren Güneş’in Monaco karşısına ideal 11 ile çıkması çok kuvvetli bir ihtimal olarak gözüküyor. Tecrübeli hocanın son haftaların en çok eleştirilen iki ismi olan Caner Erkin ve Oğuzhan Özyakup konusundaki tercihi ise bu akşam II. Louis Stadı’nda yapacağı son taktik idmanda belli olacak. Sakatlığı tamamen düzelen ve Gençlerbirliği maçının kadrosuna giren Adriano’nun Monaco karşısında sol bekte oynaması sürpriz bir hamle sayılmazken, Şenol Güneş’in Oğuzhan’ın yerine Tolgay Arslan ile başlaması da seçenekler arasında yer alıyor.

Monaco ile ilk kez



Siyah-beyazlı ekip, G Grubu'nda yer alan takımlardan Leipzig ile olduğu gibi Monaco ile de ilk kez karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş, Fransız ekipleriyle de şu ana dek 8 karşılaşma yaptı. Bu maçların 3'ünü kazanan siyah-beyazlılar, 1 mücadeleden de beraberlikle ayrıldı. Beşiktaş, Fransız rakiplerine 4 kez de mağlup oldu.

Siyah-beyazlı ekip, son olarak geçen sezon Olympique Lyon ile karşı karşıya geldi. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalde eşleştiği rakibine ilk karşılaşmada 2-1 mağlup olurken, evindeki mücadeleyi de uzatma sonunda 2-1 kazandı. Penaltı atışlarında Fransa temsilcisinin 7-6 gerisinde kalan Beşiktaş, çeyrek finalde elendi. Fransa temsilcilerine 11 gol atan siyah-beyazlı takım, kalesinde de 13 gol gördü.

Talisca, Demba Ba'nın rekoruna ortak olma peşinde



Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında yaptığı son 3 maçta fileleri havalandıran Talisca, takımının UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam Monaco ile yapacağı karşılaşmada gol atarsa Demba Ba'nın üst üste 4 maçta gol atma rekoruna ortak olacak. Geçen sezon Olympique Lyon ile İstanbul'da oynanan maçta 2 gol atan Talisca, bu sezonki Porto ve Leipzig karşılaşmalarında da birer kez fileleri havalandırdı. Siyah-beyazlı ekipte 2014-2015 sezonunda görev alan Demba Ba, Avrupa'da üst üste 4 maçta gol sevinci yaşayarak seride rekoru elinde bulunduruyor



Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam Fransa temsilcisi Monaco ile oynayacağı karşılaşmada siyah-beyazlı oyuncu Anderson Talisca, gol bularak Demba Ba'nın rekoruna ortak olmaya çalışacak. Siyah-beyazlı formayla Avrupa kupalarında şu ana dek 5 kez fileleri havalandıran Talisca, bunların 4'ünü son 3 karşılaşmada attı. Beşiktaş'ın geçen sezon UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanşında bir başka Fransa ekibi Olympique Lyon ile İstanbul'da oynadığı karşılaşmada 2 gol atan Brezilyalı futbolcu, 2017-2018'de takımının Porto ve Leipzig ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yaptığı müsabakaları da boş geçmedi.

Beşiktaş'ta üst üste 3 Avrupa karşılaşmasında gol bulan Talisca, Monaco karşısında da fileleri havalandırarak bu seriyi 4 maça çıkarmaya çalışacak.



Rekor, Demba Ba'da



Siyah-beyazlı takımın Avrupa'da oynadığı maçlarda üst üste gol atma rekoru, 2014-2015'te görev alan Demba Ba'da bulunuyor. Senegalli oyuncu, söz konusu sezonda Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı maçların 4'ünde peş peşe gol sevinci yaşadı.

Demba Ba, grup mücadelesinde Tottenham maçıyla seriye başladı. Deplasmanda penaltıdan takımına gol kazandıran tecrübeli oyuncu, sonraki Partizan karşılaşmasını da boş geçmedi. Demba Ba, 2 deplasman karşılaşmasının ardından İstanbul'da Partizan filelerini biri penaltıdan olmak üzere 2 kez havalandırdı. Deplasmandaki Asteras mücadelesinde de fileleri havalandıran Demba Ba, siyah-beyazlı takımın Avrupa maçlarında en uzun süreli gol atma rekoruna imza attı.



4 oyuncu 3'er kez gol attı



Beşiktaş'ta 4 oyuncu, Avrupa kupalarında üst üste 3 maçta gol atma başarısı gösterdi. Siyah-beyazlı ekibin Avrupa'daki en golcü oyuncusu durumunda bulunan Oktay Derelioğlu, 1997-1998'de Şampiyonlar Ligi'ndeki Paris Saint Germain maçında 2 gol attıktan sonra üst üste iki Göteborg mücadelesinde fileleri havalandırdı. Talisca, Monaco karşılaşmasında gol atarsa Oktay Derelioğlu'nun Şampiyonlar Ligi'ndeki 3 maçlık serisine de ortak olacak. Beşiktaş'ta Okan Buruk da 2004-2005 sezonunda Avrupa Ligi'nde Standard Liege ve Parma maçlarında gol attıktan sonra 2005-2006'daki Vaduz karşılaşmasında da topu filelere göndermeyi başardı. Siyah-beyazlı ekibin mevcut kadrosunda yer alan Ricardo Quaresma ise 3 maçlık gol atma serisini 2010-2011 sezonunda gerçekleştirdi. Quaresma, eleme turlarında Viktoria Plzen maçında gol attıktan sonra iki HJK Helsinki karşılaşmasında fileleri buldu. Beşiktaş'ta geçen sezon kadroda yer alan Vincent Aboubakar da Avrupa Ligi'nde üst üste 3 maçta gol sevinci yaşadı. Siyah-beyazlı ekibin Hapoel Beer-Sheva ile oynadığı karşılaşmada 3 maçlık seriye başlayan Aboubakar, Olympiakos ile yapılan iki mücadelede meşin yuvarlağı filelere gönderdi.



Beşiktaş'ın en golcü oyuncusu Oktay Derelioğlu



Beşiktaş'ta Avrupa kupalarında en çok golü Oktay Derelioğlu kaydetti. Oktay Derelioğlu, siyah-beyazlı formayla Avrupa'da 14 kez fileleri havalandırdı. 12 kez gol sevinci yaşayan Bobo ise ikinci sırada bulunuyor. Bu sezon Avrupa kupalarında henüz gol atamayan Quaresma ise 11 kez meşin yuvarlağı rakip filelere gönderdi. Avrupa'da 8 gol kaydeden Cenk Tosun, Monaco karşısında gol bulduğu takdirde Demba Ba'yı geçip 9 gollü Daniel Pancu'yu yakalayacak. Talisca ile Ryan Babel ise Avrupa kupalarında 5'er gol kazandırdı. Siyah-beyazlı ekibin mevcut kadrosunda yer alan Mustafa Pektemek ile Oğuzhan Özyakup, ikişer kez Avrupa'da topu filelerle buluşturdu. Adriano Correia, Atiba Hutchinson, Necip Uysal ve Tolgay Arslan da birer kez gol sevinci yaşadı.