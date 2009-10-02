Gencecik çocuklardan kurulu bir takım. Sahaya baktığınızda, sahadaki oyunculara, isimlerine, duruşlarına, fiyatlarına, kariyerlerine ve en önemlisi de taraftarlarına baktığınızda üç gömlek üstün gözüküyor Beşiktaş. Ama yine taraftarını hayal kırıklığına uğratıyor.

Beşiktaş taraftarı takımına güveniyor. Oyuncularının kalitesini biliyor. En azından Süper Lig’de ve Avrupa’da yer aldığı grupta iş yapacağını biliyor. Daha doğrusu yapması gerektiğini biliyor. Bu nedenle Beşiktaş taraftarı her maça ayrı ve tazelenmiş bir ümitle gidiyor. İnönü ya da TV başında yerini alıyor. İddiacı Kartallar hala inatla her maçlarında takımlarını üst ediyor. Ama takımları da onların hem kuponlarını hem de hayallerini alt-üst etmeye devam ediyor.

Gülşah Erkaya yazıyor

Takım içinde belirgin bir tavır var. Herkes kendisine ya da kendi grubuna oynamaya çalışıyor. Bazı oyuncular başka bazı oyuncuların attığı paslara koşmuyor. Ya da ne kadar uygun olurlarsa olsunlar birbirlerine oynamayan oyuncular var. Bu ortamda bir de birbirinin kuyusunu sahada kazmaya çalışan iyi niyetten uzak oyuncular göze çarpıyor.Bir çok Beşiktaşlı net bir şekilde iki ismi suçlu görüyor. Demirören ve Denizli. Denizli bu sezon gönülsüz başladığı ve yönetimin ısrarı ile kaldığı için biraz daha az pay alıyor eleştiri pastasından. Ama yine de camianın tamamına yakını ilk giden ismin Denizli olması gerektiği konusunda hemfikir. Denizli gitmek istiyor. Taraftar Denizli gitsin istiyor. Belli ki takımın içinde de gitmesini isteyenler var. O halde “bırakın gitsin”...Bırakmazlar...Daha zamanı gelmedi. Kongreye zaman var. Eğer Denizli şimdi gider ve yerine gelecek olan kişi kongreye kadar takımı toparlayamazsa, Yönetimin işi çok ama çok zorlaşır.Bu nedenle, Denizli gitmeli ama kongre iyice yaklaştığında gitmeli. Yerine taraftarların ve camianın gönlünü hoş edecek bir isim getirilip seçime bu rüzgarla girilmeli. Hem o zaman pek hırlı gürlü geçmesi beklenen seçim atmosferinin gazı da biraz olsun alınmış olur. Takım bu sezon şampiyon olamasa hatta Avrupa’ya bile gidemese dert değil. Şampiyonluğu, Avrupa’yı boşver, yönetime bişey olmasın...