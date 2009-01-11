Gülşah Erkaya yazıyor

Gole kadar maçta tek pozisyon yoktu dersek ne demek istediğimizi açıklamış oluruz sanırım.

Mustafa Denizli sahaya elindeki bütün ön liberoları sürmüştü. Sanırım bunu ön libero konusunda sıkıntı çeken rakip meslektaşlarına nispet olsun diye yapmamıştı.

Takımına güvenmeyen Denizli, Gaziantep’in ligin en fazla, hızlı ve dikine paslaşan takımı olduğunu da bildiğinden olsa gerek, sahaya 3 ön libero çıkarıp, rakibin pas trafiğini kilitlemeyi hedeflemişti. Bu hedefine büyük oranda ulaşan Mustafa Hoca, hem rakibi oynatmadı, hem de kendi takımını.

Beşiktaş’ın bu oyunu kilitleme taktiğini bozmak konusunda, Tabata ve İvan’a en fazla yardımcı olabilecek oyuncusu Zurita’yı yanında oturtan Nurullah Sağlam ise, meslektaşının “bir sana, bir bana” oyununa dünden razı bir takım düzeni ile çıkmıştı sahaya.

İstanbul Kartal’ı ile Anadolu Şahin’i gole kadar birer kanatlarıyla ve ilginçtir ki sol kanatlarıyla uçmaya çalıştılar. Her iki takımın da kuvvetli yönü olan sol kanatları birbirlerini kilitleyince bizlerde tribünden pozisyonsuz bir maç izledik.

Beşiktaş sağdan uçtuğu ilk ve tek pozisyonda golü buldu. Gaziantep ise bir iki cılız atakta girdiği pozisyonlarda Beşiktaş kadar şanslı değildi. Gaziantep, şimdi ne yapıp edip Antalya’dan puan çıkarmak zorunda. Yoksa UEFA’nın anahtarı olan kupanın bu ayağında havlu atacak.

Her iki takım da ikinci yarıya hazır gözükmedi. Tek kanatlı Gaziantep, İlhan’ın oynamaya başlamasıyla kanat sayısını ikiye çıkaracak ve o zaman herkes için çok daha zor bir rakip olacak. Bu olumlu öngörüyü ne yazık ki Beşiktaş için yapamıyoruz.

DÜM-TEK-TEK , BE-ŞİK-TAŞ…

Maçtan önce Gaziantepspor görevlileri Eurovision parçamız Düm Tek Tek’i çaldılar. Beşiktaş’ın cin fikirli taraftarı şarkının nakarat kısmındaki “Düm Tek Tek” kısmını anında “Be şik taş” olarak değiştirip hep bir ağızdan söyleyerek bu konudaki zekalarını bir kez daha gösterdiler. Gaziantepsporlu görevliler ise parçayı kesmeyip, üstelik defalarca üst üste çalarak, Beşiktaş taraftarına bir jest yaptılar ve taraftarın hevesini kursaklarında bırakmadılar. Maçın en güzel anları maçın henüz başlamadığı anlardı yani…

GÖKHAN’IN SAYGISIZLIĞI

Gökhan Zan hak ederek gördüğü kırmızı kartın ardından öyle hareketler yaptı ki, tam anlamıyla, saygısızca, rakibi ve seyirciyi tahrike yönelikti. Gökhan’ın bir yeniden doğuş yaşayıp milli takım ve Beşiktaş’a giden yolunun açıldığı Gaziantep’te yaptığı bu hareketler ne kendisine, ne Beşiktaş’a ve ne de yeşil sahalara yakışmadı. Beşiktaş yönetiminin ne ceza vereceğini merakla bekliyoruz. Tabi onlar da bu hareketleri yakışıksız buldularsa…

HAKEM Mİ?

Bence çok başarılıydı. Bizim net göremediğimiz pozisyonda iptal ettiği Gaziantep golü konusunda doğru karar vermiş ise mükemmeldi sayın gitsin. Biz pozisyona karar veremedik çünkü. Ve bir iki kez kart işareti yapan oyunculara sarı kart vermemesi bizi rahatsız etmedi. Demek ki bu kurala istisna yapılabilirmiş…

BEŞİKTAŞ’IN İŞİ ZOR

Gaziantep’te seyrettiğimiz oyun ve takımla Beşiktaş taraftarına söyleyebileceğim şudur ki: “Bu takımla, bu oyunla bu iş zor, çok zor…”