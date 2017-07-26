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BES’e ilk adım atıldı

Hürriyet Haber
26 Temmuz 2017 - 23:15Son Güncelleme : 26 Temmuz 2017 - 23:15

TÜRKİYE’nin ilk gayrimenkul portföy yönetim şirketi RE-PIE, emeklilik fonlarından yatırım alan ilk bağımsız portföy yönetimi şirketi oldu.

RE-PIE Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi’nin kurduğu Anadolu Stratejik Gayrimenkul Yatırım Fonu, Fiba Emeklilik’in yatırımcıları arasına katılmasıyla, BES katılımcılarına da nitelikli arazi yatırımı imkânı sunmaya başladı. RE-PIE Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi Genel Müdürü Hasan Bayhan, “Orta ve uzun vadede dünyadaki örnekleri gibi emeklilik fonlarının gayrimenkul ve girişim sermayesi yatırım fonlarına daha çok yatırım yapmasını bekliyoruz’’ dedi. Fiba Emeklilik’in Genel Müdürü Erol Öztürkoğlu ise, ‘’Katılımcılarımız artık emeklilik yatırımlarına arazi gibi değer artış potansiyeli yüksek bir varlık sınıfını ekleme şansına da sahip olacaklar’’ dedi.

Etiketler: RE-PIE , BES , gazetehaberleri
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