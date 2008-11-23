Geçenlerde...

2003 Mart mı neydi...

Galatasaray-Fenerbahçe maçı seyrediyoruz...

Şu GS’ın 2-0 yendiği maç..Ümit Karan 2-0...

Emrah Öner yazıyor

Fenerbahçe’nin o sene kadro daha bomba....

Beschastnykh, Fatih Akyel falan var..

Ama Ankara’da izliyoruz maçı..Büyük bir kahvede...

Maç bitti..

Fener rezalet...

Çok sakin izlendi maç..Ama böyle kavga yok, gürültü yok..

Yan yana oturdu iki takım taraftarı...

Fenerliler çok üzgün değil, GS’lılar çok bir abartmadılar galibiyeti..

Belki Ankaralılar öyle izliyorlar bilmiyorum...

Neyse, kahveden çıktık..

Çıkışta bekleyen sarı lacivertli atkılı kaşkollu bir grup GS’lılara bir girdiler abicim...

Pat küt çat küt...

Hemen ayırdık, “Beyler yapmayın gözlerinizi sevelim, biz dostça izledik içerde maçı...”

Bize döndüler, bize bir girdiler...

Pat küt çat küt...

Herkes bağırıyor, “Hocam napıyorsunuz, biz de fenerliyiz!”

Herifler Ankaragüçlüymüş..

“Abi, bir daha sizin hepinizi böyle bir arada bulamayız” dediler...

Bir kaçtık ordan...Offf..

Peki şimdi ne anlatıyım ben size maçla ilgili?

Emre sol açık, Guiza bayaaa bir açık falan mı diyim?

“Fener’i ara ki gones” mi diye başlık mı atıyım?

Rıdvan bile baymış anlatmaktan...

Fenerbahçe 4-1-3-2-4-0,5-1-2-0-0-1 taktiği ile bilmem kaçıncı dakikada Maldonado değişikliğinin vermiş olduğu ofsayt pozisyonundaki cibiliyetsizliğin....Kolektif futbol, oyun yapısı, tandem, günümüzün gerektirdiği, Aleks geri geldi, bir Uğursuzluk vardı takımda, işte o girdi bu çıktı, o çıktı bu tekrar girdi, aaaa bir baktım o tekrar girmek için ısınıyor...vs..vs..

Bunu mu yazayım? Yazacak hiçbir şey yok!

Hiçbir şey!

Hayır, maçın en güzel yanı saat Cumartesi günü 3’de olması..

En azından gün ölmüyor...

FB maçlarını sabah 9’a alabiliyorlarsa hemen imzalarım..

Bu arada o sırada Middlesbrough maçı var...Onu açtık biraz...

Yahu kar yağıyo maçta, sadece zapladık, 54 saniye falan seyrettik..

Bütün Ankaragücü-Fenerbahçe maçından daha fazla pozisyon var!

Babaannem, “e olm o maçı niye seyretmiyorsunuz, onlar sünnetsiz diye mi?” dedi..

Cevap : “You’ll never walk alone babaanne, never...”

Hep Mehmet Demirkol’un yüzünden...

Premier Lig kablodayken, millet para verip Beşiktaş-Rize maçını mı seyredecek derdi..

Açıyorsun, Arsenal-Chelsea..

Açıyorsun, Manchester-Kolçıstır...

Şimdi mesela Şenesenevler’de oturan bir İskoçsun, düşün...

Türkiye ligini seyretmek istemiyorum, ben Premier lig seyredicem diyorsun...

“Hayırrrrr” diyor yayıncı kuruluş...

Biz burada donuyoruz yayın yaparken, al sen de bu maçları seyret!