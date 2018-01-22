Beş yıldızlı yarıyıl tatili

Düşünün ki bir ofiste akşama kadar yoğun olarak çalışıyoruz ve yıllık izne ayrılıp, biraz olsun dinlenebileceğimiz bir zamanda müdürümüz dosyalar dolusu evrakı masamıza iliştirip, izin dönüşünde hazır halde getirmemizin iş verimimiz açısından daha faydalı olacağını söylüyor. Eminim ki birçoğumuz tatil mantığımıza ters düşen bu duruma hemen itiraz ederiz. Ancak söz konusu, daha gün doğmadan derse başlayan ve yoğun bir tempoda haftayı tamamlayan öğrencilerimiz olunca işler değişir. Hal böyle iken bazı veliler; çocuklarının, tatillerini daha verimli geçirmeleri adına öğretmenleri tarafından her güne özel olarak hazırlanmış sayfalar dolusu ödevler ve özetinin çıkarılacağı hatırı sayılır kalınlıkta kitaplarla eve gelmelerini arzu ederler.

EĞLENCELİ VE VERİMLİ TATİL İÇİN NELER YAPILABİLİR?

Öğrencilerin birçoğu ise tatilini; defter ve kitaplarını bir kenara atarak, okul açılıncaya dek gün boyu televizyon seyredip gece geç saatlere kadar oturarak ya da odasında bilgisayar ekranına kilitlenip saatlerce vakit harcayarak geçirme eğilimindedir. Elbette ki böyle bir tatil anlayışı, öğrencileri dinlenip daha zinde bir hale getirmekten ziyade, onları yorucu ve verimsiz geçirilen etkinliklere sürükler. Bu düzensiz yaşam biçimine zamanla alışan biyolojik yapı, okul açıldığında da eski düzenine dönmekte oldukça zorlanır. Peki hem eğlenceli hem de verimli bir tatil geçirmek için ne yapmalı?

Öncelikle yarıyıl tatilini zevk alarak ve faydalı etkinlikler yaparak geçirmek için, öğrencilerin kendilerine mutlaka bir tatil programı yapmaları gerekiyor. Bu programda, dinlenmeye ve eğlenmeye ağırlıklı yer verildiği gibi başarısız veya eksiği olduğu düşünülen konuların tekrarına da yeterli zaman ayrılmış olmalı. Bunların yanında;

- Hayalini kurduğu herhangi bir uğraş ya da sosyal anlamda hobi edindirici, enstrüman, resim, spor ve drama kursları gibi etkinliklere de katılma planı yapılabilir,

- Çeşitli geziler ve seyahatler yapıp yeni yerler ve kültürler keşfetmeye vakit ayrılabilir,

- Eksiği olduğu düşünülen derslerde konu tekrarları ve soru çözümleri yapılabilir. Ancak bu noktada sistematik tekrar yapmak (belli zaman dilimleri içinde yapılan tekrar çalışmaları), bilgilerin kalıcı hafızaya yerleşmesinde önemli rol oynar,

- Zekâ oyunları ve dikkat geliştirici uygulamalara yer verilebilir,

- Hikâye, şiir yazma veya kitap okuma gibi faydalı alışkanlıklar edinmeye çalışılabilir,

- Akranlarıyla bir araya gelip çeşitli buluşmalar düzenlenebilir.

SOSYAL ETKİNLİKLER BAŞARININ ARTMASINI SAĞLIYOR

Etkili ve verimli bir tatil geçirmek için ailelere de önemli görevler düşüyor. Okul çağındaki çocuklar fark edilmeyi bekler ve özellikle tatil dönemlerinde aileleriyle birlikte tatil planları yapmaktan büyük keyif alırlar. Bu bağlamda, aile saati uygulamasıyla bütün bireylerin katılımıyla oluşan etkili zaman geçirme etkinlikleri düzenlenebilir. Karnesinin durumuna göre muamele yapıp, başarısız dersleri olan öğrencilere tatilde baskıcı bir tutum sergilemek ve onlara çeşitli mecburiyetler sunmak, zihinlerinde olumsuz bir etkiye neden olacaktır. Hem eğlenceli hem de faydalı bir tatil geçirmeleri için onları teşvik etmek gerekiyor. Özellikle sosyal etkinliklere katılmak, öğrenci başarısının artmasında büyük bir etkiye sahip.

Bir eğitimci olarak 4’üncü sınıf öğrencilerimin tatilde yapacağı etkinliklerin dönütlerini heyecanla bekliyorum açıkçası. Planlarının içeriğinde kendi seçtikleri bir konuda senaryo yazmak, beste çalışmaları yapmak ve kısa film çekmek gibi etkinlikler yer alıyor. Elbette sistematik tekrarlar da mevcut. 15 gün kısa bir süre gibi görülse de aslında içine birçok etkinlik sığdırılabilir. Okul yıllarımda bir yarıyıl tatili dönüşü öğretmenimin tatilimin nasıl geçtiğine ilişkin sorusuna verdiğim cevabın hayatımı ve başka hayatları ne derece değiştirebileceğini tahmin bile edemezdim doğrusu.

-Bağlama çalmayı öğrendim öğretmenim…

Bütün eğitim çalışanlarına ve öğrencilerimize güzel bir yarıyıl tatili diliyorum.

SEZER ORTADAĞ KİMDİR?

15 Şubat 1983’te Kayseri’nin Bünyan ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladıktan sonra 2005‘te Dicle Üniversitesi Siirt Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü’nden mezun oldu. 2002’de il geneli Musiki Cemiyeti Ses yarışmasında birinci oldu. Üniversite hayatı boyunca pek çok tiyatro oyununda rol alıp, birçok konser ve etkinlikte de solist olarak sahne aldı. 2014 yılında Hasan Kalyoncu Üniversitesi Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında yüksek lisansını tamamladı.

Altı ay kadar Mardin Savur’da çalıştıktan sonra 2006’da Bingöl ili Adaklı ilçesinde görevine devam etti. 2008’de Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde, resmi kayıtlara göre ilçenin ilk bağlama kursunu açtı. 2010’da Kocaeli Çayırova’da çalışmaya başladı. 2011’de beş ülkenin katılımıyla gerçekleşen Comenius (Erasmus) Projesi’nde koordinatör öğretmen olarak çalıştı. Görev yaptığı okullarda bağlama ve gitar kursları vermeye devam etti. “Ritim Gitar Metodu” adında bir kitap hazırladı. Bir öğrencisinin hayalinden hareketle, tamamı ilkokul öğrencilerinden oluşan ve Türkiye’nin en küçük yaş ortalamasına sahip “Minik Notalar” adında bir müzik grubu kurdu. Kurduğu grupla birçok platformda sahne alıp ülke genelinde ‘bütün öğrencilerine enstrüman öğreten öğretmen’ olarak tanındı. 2017’de Millî Eğitim Bakanlığı tarafından, çalışma ve projeleriyle ülkede fark oluşturmuş on öğretmen arasına seçilerek ‘Çizgi Ötesi Öğretmenlerimiz’ adlı bir belgeselde yer aldı.

Hala, Kocaeli Çayırova Mehmet Akif İlkokulu’nda sınıf öğretmeni olarak görevine devam ediyor, sanat ve müziği vazgeçilmez olarak görüyor.