Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Haberler >Ekonomi>Beş yıla kadar hapis cezası var

Beş yıla kadar hapis cezası var

Ayhan Can
10.11.2017 - 13:27 | Son Güncelleme:

Otomobille kavşağın ağızında durup, kırmızı ışığın yeşile dönmesini beklemenin ne kadar sıkıcı olduğunu bilmeyen yok gibi.

SANİYELER, dakikalar geçer, hala beklersiniz. Sonra, “Acaba ışıklar arızalı mı?” diye düşünüp, hatta, “Acaba yavaş yavaş ilerlesem mi” diye aklımızdan geçirebilirsiniz.
Böyle bir durumda kırmızı ışığı görmezden gelip yolumuza devam edebilir miyiz?
Ya ışıklar arızalı değilse ve tam kavşaktan geçerken kırmızı ışık radarına yakalanırsanız, ne olur?
Diğer bir ifadeyle, ışıklar kırmızıyken arabayla yolumuza devam edebilir miyiz?
Peki ya, trafik ışığında gerçekten teknik bir arıza varsa ve bir türlü kırmızıdan yeşile dönmüyorsa ne yapmalıyız?
Işıklar arızalıysa ‘ilelebet’ kırmızı ışığın yeşile dönmesini mi bekleyeceğiz?
Bu durumda Alman yasaları sürücülere “gerektiği kadar’ beklemelerini tavsiye ediyor.
PEKİ BU ‘GEREKTİĞİ KADAR BEKLEME’ NE ANLAMA GELİYOR?

Beş yıla kadar hapis cezası var

Etiketler: Ayhan Can , Hürdanış
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri