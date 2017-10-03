Beş ili işaret etti

AK Parti’nin son Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında, önümüzdeki dönemde aşama aşama istifa ederek göreve veda edecek belediye başkanlarının konuşulduğu öğrenildi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul’dan sonra 5 ilin belediye başkanının da aynı şekilde 2019’u beklemeden görevden ayrılacağını söyledi. Erdoğan bu kapsamda İstanbul’daki bazı ilçelerin belediyelerinin de değerlendirmeye alındığını belirtti.



ÖRGÜT TARANIYOR

MKYK toplantısında Kadir Topbaş’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan istifasının konuşulması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti örgütü ve belediyelere yönelik başlatılan değişim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, “Tüm il ve ilçe başkanları ile sorumlu arkadaşlar çalışıyor. Bize ayak uyduramayanlar gidecek. Millet nezdinde karşılığı olan, çalışan isimlerle yola devam edeceğiz” dedi.



Kadir Topbaş’ın istifasına ilişkin değerlendirme de yapan Erdoğan, İstanbul’da yaşanan istifa sürecinin 5 ayrı ilde belediye başkanlarıyla devam edeceğini söyledi. Erdoğan’ın şunları dile getirdiği öğrenildi: “2019 seçimleri çok önemli. Metal yorgunluğu derken sadece teşkilatlardan bahsetmiyoruz. Şimdi yerel yönetimler başkanlığı ve teşkilat başkanlığı rapor hazırladı. Bunlara bakacağız. İstanbul’daki süreci başarısız ve performansı düşük olan ilçe belediyelerinde de bunu işleteceğiz. Kiminle başarıyı yakalarsak, onunla yola devam edeceğiz. Aşama aşama bu süreç işletilecek.”



REFERANDUM GÖRÜŞLERİ

Hükümetin uyguladığı Kuzey Irak politikasını desteklemeyen bölge milletvekillerinin açıklamaları da sıkıntı yarattı. Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu ve Ardahan Milletvekili Orhan Atalay’ın açıklamaları konusunda parti yönetiminin görüşme yaptıkları ve parti sözcülüğü dışında görüş belirtilmemesi uyarısında bulunulduğu öğrenildi. İki AK Parti milletvekili, Kuzey Irak’taki gelişmelerle ilgili, “Referandum haktır, referanduma karşı çıkmamız yanlıştır” açıklamasında bulunmuşlardı.



AK Parti’nin yaşadığı başka bir sorun da, bakan ve danışmanların başta ekonomi, eğitim gibi konularda, genel politikalara aykırı söylemleri oldu. Farklı görüşlerin parti ve hükümet toplantılarında dile getirilmesi, kamuoyuyla paylaşılmaması konusunda değerlendirme yapıldığı ve Bakanlar Kurulu’nda da gündem oluşturduğu belirtiliyor. Bakanların açıklamalarıyla, Cumhurbaşkanlığı danışmanlarının birbirine ters düşen değerlendirmelerinin de giderilmeye çalışıldığı ve bu konuda danışmanların uyarılacağı ifade ediliyor.



'BASINA KAPALI AMA MAŞALLAH ERTESİ GÜN HEPSİ GAZETELERDE VAR'

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın, MKYK toplantısında, “Bu arada, basına kapalı yapıyoruz diyoruz toplantıyı ama ertesi gün görüyorum ki maşallah gazetelerde hepsi var. Gazeteciler iyi çalışıyor. Şimdi buradaki konuşmalarımızı da eminim ki yarın gazetede okuyacağız” dediği öğrenildi. AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal’ın da hem toplantıda konuşulanlar hem de söylem birliği konusunda üyeleri uyardığı dile getirildi.



ORTAK SÖYLEM UYARISI

Toplantıda, son dönemlerde başta Kuzey Irak politikası olmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri, ek vergi paketi, TEOG ve üniversite sınav sistemine ilişkin gelişmeler konusunda partide yaşanan kafa karışıklığı da gündem oluşturdu. Bakan, milletvekili, danışman ve örgüt yöneticilerinin, partinin genel politikalarına ve söylemine aykırı açıklamalarına dikkat çekildi.









O TWEET'E DİSİPLİN CEZASI

AK Parti yönetimi, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve MKYK toplantılarında son günlerde yaşanan farklı söylemler konusunda uyarı yapma kararı aldı. Parti yönetimi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in Kadir Topbaş gibi artık veda etmesi gerektiğine ilişkin ironik mesaj paylaşan Beykoz Belediyesi Meclis Üyesi Muharrem Kaşıtoğlu hakkında disiplin işlemi başlatılmasına karar verdi. Kaşıtoğlu’na uyarı cezası verilmesi bekleniyor.