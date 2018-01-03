Beş çayı için hazırlaması kolay tatlı ve tuzlu tarifler

Aileniz, arkadaşlarınız veya komşularınız ile sohbet ederken çayın yanında ikram edebileceğiniz pratik ama çok lezzetli tuzlu ve tatlı beş çayı tariflerini sizler için hazırladık. Bu tarifleri hazırlarken yorulmayacak, keyifli zaman geçirmekten de geri kalmayacaksınız.

Peynirli Muffin

2 su bardağı un, yarım su bardağı zeytinyağı, 1 su bardağı süt, 2 yumurta ve 1 paket kabartma tozunu derin bir kapta mikser yardımıyla hamur haline gelene kadar karıştırın. Bu karışıma 3 adet doğranmış kornişon turşusu, küçük küçük doğranmış 1 adet kırmızı biber, 1 adet çarliston biber, doğranmış 3 dilim salam veya jambon, 1 yemek kaşığı ince kıyılmış maydanoz, 1 yemek kaşığı dereotu, 1 su bardağı beyaz peynir, tuz ve karabiber ekleyin. Hazırladığınız karışımı silikon kalıplara veya kağıt muffin kaplarına doldurun. Kalıplara doldururken ağzına kadar tepeleme doldurmayın, kabarması için biraz pay bırakın. Önceden 180 dereye getirerek ısıttığınız fırında 25-30 dakika pişirin. Üzerleri kızardığında fırından alabilirsiniz.





Karışık Milföy Böreği

Canınız börek çekiyor ancak hazırlaması zahmetli geliyorsa pratik milföy böreğini denemeye ne dersiniz? 1 adet orta boy soğanı yemeklik doğrayın ve biraz zeytinyağı ile tavada kavurun. Soğanları kavururken lezzet vermesi için tavaya 2 adet kesme şeker atın. Soğanlar karamelize olunca 250 gram yağsız dana kıymayı tavaya alın ve rengi dönene kadar kavurun. 1 orta boy rendelenmiş domatesi ekleyin. Domatesler suyunu çekmeye başlayınca 1 tatlı kaşığı biber salçası ekleyin ve kokusu çıkana kadar kavurun. Küçük küpler şeklinde doğradığınız havucu, 1 çay bardağı haşlanmış bezelye ve 1 çay bardağı haşlanmış mısırı da tavaya dökün ve orta ateşte pişirmeye devam edin. Son olarak arzu ettiğiniz kadar tuz ve karabiber ekleyin. Tüm malzemeler piştiğinde iç harcınız hazır.

Tezgahınıza çok hafif un serpin. Milföyleri unlu bölgede açın ve ortasına hazırladığınız harçtan koyun ve sırayla dört köşesinden hamuru kapatın ve yağlı kağıt serdiğiniz veya çok az zeytinyağı ile yağladığınız fırın tepsisine katladığınız yüzü alta gelecek şekilde yerleştirin. Hazırladığınız malzeme 6 milföy hamuruna yetecektir. Tepsiyi önceden ısıttığınız 180 derecedeki fırında 45 dakika kızartın. Fırına vermeden önce daha güzel kızarması için böreklerinizin üzerine çırpılmış bir yumurta sarısını fırça yardımıyla sürün.





Peynirli Kurabiye

1 su bardağı yoğurt, yarım çay bardağı zeytinyağı, 100 gram eritilmiş margarin, 1 yumurta ve 1 yumurta beyazını bir kapta çırpın. İyice karıştırdıktan sonra karışıma 1 paket kabartma tozu, 1 çay kaşığı mahlep ekleyin ve tekrar karıştırın. Son olarak 3 bardak unu her seferinde yarımşar bardak olmak üzere karışıma azar azar ekleyin ve iyice karıştırın. Karıştırma işlemini yaparken mikser kullanırsanız daha hızlı hareket edebilirsiniz ve yorulmamış olursunuz. Tüm bu malzemeler karıştıktan sonra 2-3 dakika karışımı elinizle yoğurun ve hamur haline getirin. Hamura ufaladığınız 1 su bardağı sert yağlı beyaz peyniri ve ince ince kıyılmış yarım demet dereotunu ilave edin ve tüm malzemeyi iyice karışana kadar tekrar yoğurun. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartarak elinizde şekil verin ve kurabiyeleri tepsiye dizin. Hamur elinize yapıştığında elinize az miktar sıvı yağ dökün. Tepsiye dizdiğiniz kurabiyelerin üzerine yumurta sarısı sürün ve çok az susam veya çörek otu serpin. Önceden ısıttığınız 180-200 derece fırında 20-25 dakika pişirin.





Kolay Pizza

Yemeklik doğranmış bir çarliston biber, bir kırmızı biber, bir domates, 6 adet çekirdekleri çıkartılmış iri siyah zeytin, 6 dilim ince kıyılmış jambon veya salam, 1 çay bardağı küçük küpler şeklinde doğranmış sucuğu derin bir kasede karıştırın ve fırın tepsisine dizdiğiniz 6 dilim tost ekmeğinin üzerine yayın. Üzerine 200 gram yağlı sert beyaz peyniri küçük parçalar halinde kesin ve bunları da sebze karışımının üzerine yayın. En üste son olarak arzu edilen miktarda kuru nane, pulbiber, karabiber ve tuz ekleyin. Önceden ısıttığınız 180 dereceye ayarlanmış fırında 20 dakika pişirin. Dilerseniz damak zevkinize göre farklı malzemeler ekleyip farklı lezzetler de elde edebilirsiniz.





Limon Dilimleri

Fırını 200 derecede ısıtın. Fırın kâğıtlarını 21 veya 22 santimetre genişliğinde kesip hazırlayın. 175 gram unu, 50 gram pirinç ununu ve 85 gram pudra şekerini 140 gram soğuk tereyağıyla bir kaba koyun ve elinizle iyice yoğurun. İçine 1 çorba kaşığı sütü ekleyin. İyice karıştırdıktan sonra üzerine bastırarak tepsiye yayıp, fırında altın rengi olana kadar 15-20 dakika kadar pişirin.

Fırını 180 dereceye indirin. 4 limonun suyunu ve 3 yumurtayı karıştırın. Sonra 200 gram pudra şekerini ve 25 gram unu bir kap içine koyun. İyice karıştırdıktan sonra limonlu yumurtayı ilave edip iyice çırpın. Pişirdiğiniz tabanın üzerine dökün ve 10-15 dakika daha pişirin. Fırından alıp soğutun ve dilerseniz üzerine pudra şekeri serpip servis edin.

Antep Fıstıklı, Portakallı Kurabiye

Fırını 190 derecede ısıtın. Kek kalıplarını gevşetmek için içlerini biraz unlayın. 50 gram Antep fıstığını minik minik oluncaya kadar doğrayıcıda çevirin. Aynı şekilde 25 gram portakal kabuğunu da incecik olması için işlemden geçirin. 85 gram unu, Antep fıstığını, portakal kabuğunu ve 100 gram pudra şekerini geniş bir kapta karıştırın. 100 gram erimiş tereyağını, 1 yumurtanın sarısını ve 1 yemek kaşığı portakal suyunu ayrı bir kabın içine koyun ve çatalla birlikte karıştırın.

2 yumurta akını kabarana kadar temiz bir kapta çırpın. Diğer tüm malzemeleri içine atın ve iyice karıştırın. Karışımı hazırlanan kalıplara dikkatlice dökün ve altın rengini alana kadar 12-15 dakika pişirin. Birkaç dakika fırının tel kısmında soğutun sonra tamamen soğumaya bırakın. Üzerine pudra şekeri döküp servis edebilirsiniz.

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