Bertrand Russell'dan eğitimle ilgili 10 madde!

Her yıl başında

olduğu gibi, her eğitim dönemi başında da kendimize nice sözler verir, nice kararlar alır, nice umutlar besleriz. Sonra vizeler, finaller, dönem sonu derken bakarız bir yıl daha geride kalmış. Biz de bu yazıyla henüz yolun başındayken yolda ihtiyaç duyabileceğiniz bazı bilgileri daha en başından kulağınıza küpe edelim istedik.

Britanyalı filozof, matematikçi, tarihçi ve eleştirmen Bertrand Russell 1951’de yazdığı bir yazıda “öğretmen” sıfatıyla eğitim hakkında 10 madde sıralıyordu. Öncelikle yeni döneme başlarken bu tavsiyeleri aklımızda tutalım.

Hiçbir şeyden hiçbir zaman emin olmayın. Ortada olan gerçekleri gizleyerek bir yere varacağınızı sanmayın, hakikat er ya da geç ortaya çıkacaktır. Başarılı olmak için asla düşünmenin önüne geçmeye çalışmayın. Farklı fikirler karşısında, bu fikirler en yakınınızdan geliyor bile olsa, bu fikirlere karşı otorite kurmaya değil argümanlar üretmeye çalışın. Çünkü otorite kurarak kazanılan zaferler aldatıcı ve geçicidir. Başkalarının kurmaya çalıştığı otoriteleri hoş görmeyin, çünkü her zaman farklı otorite odakları var olacaktır. Zararlı olduğunu düşündüğünüz fikirleri güç yoluyla bastırmayı düşünmeyin, bunu fikirler zaten sizin yerinize yapacaktır. Sıra dışı fikirlerden korkmayın, bugün genel kabul görmüş birçok fikir vaktiyle sıra dışı görülüyordu. Pasif tartışmalar yerine entelektüel düşüncenin hazzına varmaya çalışın, düşünceye değer verdiğinizde, düşüncelerle tartıştığınızda daha kolay ve daha iyi anlaşılırsınız. Doğrular sizin yararınıza olmasa dahi, her zaman dürüst olmaya azami ölçüde dikkat edin, hakikatin üstünü örtmek size daha fazla zarar verir. Sahte bir cennette yaşayanların mutluluğuna gıpta etmeyin, bunun gerçek mutluluk olduğuna sadece aptallar inanır.

Başlangıçların zor olduğunu söyledik, Russell’ın önerilerini aldık. Şimdi de Britanyalı bilim kurgu ve fantezi kitapları yazarı Neil Gaiman’ın 2012 yılında Philedelphia Üniversitesi’nde yaptığı açılış konuşmasından çıkarabileceğimiz derslere bakalım. Gaiman, konuşmasında gençlere verilecek en önemli tavsiyenin hata yapmaktan korkmamak olduğunu belirtiyor ve şöyle diyor:

“Eğer hata yapıyorsanız, bu demek oluyor ki yeni şeyler öğreniyor, bunları deniyor, yaşıyor, sınırlarınızı zorluyor, değişiyor ve dünyanızı değiştiriyorsunuz. Daha önce yapmadığınız bir şeyler yapıyorsunuz, yani en azından ‘bir şeyler yapıyorsunuz’ demektir. O yüzden size, hepimize tavsiyem yeni hatalar yapın. Harika, muhteşem hatalar yapın. Daha önce hiç kimsenin yapmadığı hataları yapın. Sanatta, aile hayatında, işinizde ya da kendi hayatınızda durmayın, kilitlenmeyin, yeterince iyi olmadığınızı ya da mükemmel olmadığınızı düşünüp dert etmeyin. Yapmaktan korktuğunuz ne varsa, onu yapın. Kendi hatalarınızı yapın, bu sene, gelecek sene ve her zaman.”

İlkokul yıllarında hepimizin muhtemelen oynamış olduğu bir çocuk oyunu vardı. El ele vererek “Baş-lı-yo-ruz!” sözleriyle başlardık oynamaya. İçimizdeki neşeyi, umudu, iyimserliği ve ruhu bu yıl da kaybetmemek dileğiyle. Evet, başlıyoruz!

Yazan: Soner Sezer