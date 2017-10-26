Berna Canbeldek kimdir? Hangi yarışmalarda bulunmuştu?

Berna Canbeldek, Boxun Yıldızları yarışmasının tanıtımında dikkat çeken isimlerden biri oldu. İlk karşılaşmasında Ayşıl Özaslan ile mücadele edecek olan Berna Canbeldek’in hem yarışmadaki performansı hem de hayatı merak ediliyor. Peki Şenol İpek kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?



Eski Survivor yarışmacılarından Berna Canbeldek, ilk olarak Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasıyla tanındı. Profesyonel dansçı ve dans eğitmeni olan Berna Canbeldek, 1989 yılında Bursa’da doğdu. Türkiye’den Almanya’ya göç eden ailesiyle birlikte Berlin’de yaşamaktadır. 12 yaşından itibaren dans eğitimi aldıTürkiye’den Almanya’ya göç eden ailesiyle birlikte Küçük yaşlardan bu yana dansa ve dans etmeye meraklı ve boş zamanlarında spor yapmayı, sörf yapmayı ve arkadaşları ile sohbet etmeyi çok seven Berna Canbeldek, hırslı kişiliğiyle dikkatleri üzerine çekmişti.