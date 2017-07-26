Berlin’den ‘casus’ tepkisi: Tahammül edilir gibi değil

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Schaefer şöyle dedi: “Bizim için Peter Steudtner’in sadece suçsuz yere içeride yatması değil, aynı zamanda Türk medyasında Steudtner’in ifadesinden bölümler yayınlanması da tahammül edilir gibi değil. Steudtner tek kelime Türkçe bilmiyor ve anlaşılan vasat bir tercümanla sorunu var. Savcılığın son derece tuhaf sorgusunda söylemek zorunda kaldığı şeyler çarptırılarak, Türk kamuoyuna yansıtılıyor. Dışişleri Bakanlığı’nın bir internet portalı var. Biz Türkiye veya başka yabancı ülkelere seyahat edecek Alman vatandaşlarına konsolosluğun bu haberleşme sistemine başvurmalarını tavsiye ediyoruz. Bu elektronik haberleşme sisteminin kısa adı ELEFAND. Size şunu garanti ediyorum ki, Türk medyasında öyle gülünç bir şekilde iddia edildiği gibi, buraya kayıt olan kişiler ne adım adım takip ediliyor ne de konuşmaları dinleniyor.

Bizim için Steudtner olayında Türk hükümetinin tamamen çelişkili peşin yargılara kalkışması tahammül edilir gibi değil. Resmi olarak Steudtner bir terör örgütüne üyelikle suçlanıyor. Biz şimdi Türkiye Cumhurbaşkanı’ndan onun aynı zamanda Almanya’nın ajanı olduğunu ve Türkiye’yi bölmek istediğini duyuyoruz. İsveç’le birlikte nota verdik. Çünkü tutuklananlar arasında bir de İsveç vatandaşı var. Bir kelime Türkçe bilmeyen, insan hakları konusunda enformasyon tekniğiyle ilgilenen bir kişi terör örgütü üyeliğiyle suçlanıyor. Bu terör örgütü Uluslararası Af Örgütü mü? Bu kabul edilemez.”