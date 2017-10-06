Berlin’den Aşık Veysel için gitti

ALMANYA ve Fransa’da yayınlanacak 205 dakikalık ‘Saz Güvenin Anahtarı’ adlı belgesel çekimleri için Aşık Veysel’in memleketi Sivas’ın Şarkışla ilçesine bağlı Sivrialan köyüne giden 31 yaşındaki yapımcı Nachtmanova, belgeselde hayat hikayesine yer verilen ünlü ozana hayranlığıyla dikkati çekiyor.

Her karış toprağında Veysel’in hatırası bulunan Sivrialan’da duygusal anlar yaşayan Nachtmanova, Veysel’in kabri başında ve müzesindeki mumya heykelinin önünde “Uzun İnce Bir Yoldayım” ve “Çiğdem Der ki Ben Alayım” türkülerini okuyarak ozanla hasret giderdi.

ONU GERÇEKTEN YAŞAYIN

Berlin’de yaşayan program yapımcısı Petra Nachtmanova, küçük yaşta bağlamayla tanıştığını ve ilk olarak da Aşık Veysel’in türkülerini söylemeye başladığını belirtti.

Veysel’in büyük bir değer olduğunu vurgulayan Nachtmanova, “Türkçeyi türküler için, şiirleri anlamak için öğrendim ve bunun büyük parçası Aşık Veysel oldu. Veysel’in şiirleri benim için çok önemli. Belki hala Türkçem yeterli değil ama yine de okumaya çalışıyorum, anlamaya çalışıyorum ve çok büyük bir zevk alıyorum. Aşık Veysel, bana doğanın güzelliğini, insan olduğumu anlatıyor. Avrupalı bir insan olduğumu anlatıyor. Bana aynı şekilde dokunuyor onun sözleri. O sizin şansınız, bazen kıskanıyorum, gerçekten onu yaşayın” dedi.

BERLİN’DEN HORASAN’A

Veysel’in etkisinin tüm çekimlerde olacağını aktaran Nachtmanova, belgesel projesi kapsamında Berlin’den Horasan’a kadar yolculuk yapacaklarını söyledi.

Çekecekleri belgesele konu olacak kişilerin büyük bölümünün Anadolu’da yaşadığını dile getiren Nachtmanova, “Bu sazın ana toprağı buralar. Elazığ, Tunceli, Erzurum ve Kars’a da gideceğiz. Daha sonra Gürcistan, Azerbaycan ve İran’da çekimlerimizi tamamlayacağız” dedi.

Belgeselin Fransız yönetmeni Stephan Talneav da Aşık Veysel’in şarkılarını 5-6 yıldır dinlediklerini, aynı şarkıları mezarı başında dinlemenin ise çok etkileyici ve duygusal olduğunu vurguladı.

DOĞA VE İNSAN SEVGİSİ DOLUYDU

Ünlü halk ozanı Aşık Veysel’in oğlu Bahri Şatıroğlu ise babasına gösterilen ilgiden memnuniyet duyduğunu aktararak Nachtmanova’ya teşekkür etti. Veysel’in kızı Zekine Şatıroğlu da babasını “Cumhuriyetçiydi, Atatürkçüydü, doğayı çok severdi, insanları çok severdi, misafiri çok severdi” diye anlattı. Veysel’in torunu Nazender Süzer Gökçe de Aşık Veysel’i dostlarının unutmadığını, Nachtmanova’nın da Berlin’den gelerek çekimler yaptığını söyledi.