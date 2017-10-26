Berlin’de Türk’e ait 4 evde cephanelik

Ele geçirilenler arasında çok sayıda tabanca ile otomatik silah da olduğu belirtiliyor. Alman polisinden edinilen bilgiye göre 40 yaşındaki şüpheli, Türk mahallesi olarak bilinen Kreuzberg’de bir nargilecide yakalandı. Ardından Reinickendorf ile Charlottenburg semtlerinde üzerine kayıtlı olan dört eve baskın düzenlendi. Evlerde ele geçen silahlara ait 30 kutu mermiye de el kondu. Konuyla ilgili açıklama yapan Berlin Savcılığı, “Yakalanan kişi 40 yaşında. Türk kökenli Alman vatandaşı. Daha önce de silah yasasına muhalefetten ceza alan biri” dedi. Yakalanan kişinin kimliği açıklanmazken, eşinden boşandığı ve çocukları bulunduğu da edinilen bilgiler arasında.

‘SOMUT SALDIRI PLANI YOK’

Şüphelinin hem poliste hem de savcılıkta kaydı bulunuyor. Adı açıklanmayan şüphelinin silah yasasına muhalefetten 18 ay hapis cezası aldığı ve cezasının ertelendiği de ortaya çıktı. Polis bir somut saldırı planının bulunmadığını belirtti. Ancak yakalanan kişinin silahlarla bir eylem mi planladığı veya bunları başkalarına sağlama niyetinde mi olduğu konusu ise açıklık henüz kazanmadı.