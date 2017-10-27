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    Haberler >Dünya>‘Berlin’de sığınmacılar fuhşa teşvik ediliyor’

    ‘Berlin’de sığınmacılar fuhşa teşvik ediliyor’

    AA
    27.10.2017 - 09:52 | Son Güncelleme:

    Almanya’nın başkenti Berlin’deki sığınmacıların bazı özel güvenlik şirketi çalışanlarınca para karşılığında fuhşa teşvik edildiği ileri sürüldü.

    ALMAN ZDF televizyonunda yayınlanan Frontal 21 programında, adı açıklanmayan bir özel güvenlik görevlisi, ‘aralarında reşit olmayanların da bulunduğu genç sığınmacılara, bazı güvenlik görevlilerince para karşılığında fuhuş yapmalarının teklif edildiği’ iddiasında bulundu. 

    TV yayına katılan güvenlik görevlisi, birçok sığınmacı yurdunda çalıştığını belirterek, fuhşa teşvik edenlerin bir şebeke kurarak, genç erkek sığınmacıları kullandıklarını öne sürdü. Mağdurların yaşlarının 16’dan başladığını belirten görevli, “Ne kadar genç olursa o kadar pahalı” dedi.
    Programda, suçunu itiraf eden bir başka güvenlik görevlisi de bulduğu her sığınmacı için 20 euro aldığını söyledi.

    ‘MECBUR KALDIĞINI’ SÖYLEDİ
    Afganlı 20 yaşındaki bir sığınmacı da, bir özel güvenlik görevlisinin, fuhuş karşılığında kendisine 30 ya da 40 euro verileceğini söylediğini belirterek, hayatta kalabilmek için mecbur kaldığı bu durumdan utanç duyduğunu dile getirdi.

    HÜKÜMET SÖZCÜSÜ: KABUL EDİLEMEZ
    Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, iddiaların somut şekilde soruşturulması gerektiğini ifade ederek, “Bunların doğru olup olmadığına ve söz konusu tesislerle güvenlik güçleri firmalarının bundan sorumlu tutulup tutulamayacağına bakılması gerekir” diye konuştu.
    Konunun ciddiye alınması gerektiğini kaydeden Seibert, “Birçok sığınmacı ve göçmenin içinde bulunduğu maddi zorluklardan faydalanmak hiçbir şekilde kabul edilemez. Fuhuşa zorlanmaları ahlaki açıdan iğrenç bir şey” dedi.

    İDDİALAR ARAŞTIRILMALI
    Berlin Eyaleti Sosyal İşler ve Uyum Bakanı Elke Breitenbach da, şu ana kadar bu olaylarla ilgili somut ipuçlarının bulunmadığını, yine de polisin ve savcılığın iddiaları araştırması gerektiğini belirtti. Breitenbach, insanlara zorla yaptırılan fuhşa her zaman karşı çıkacağını kaydetti.

    Etiketler: ALMANYA
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