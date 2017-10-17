Berlin’de ilk mezunlar

Vakıf üniversitesinin Berlin’de açtığı eğitim kurumu ilk mezunlarını verdi. 2012 yılında açılan Bahçeşehir Üniversitesi’nin Berlin’deki eğitim kurumu ‘BAU Berlin International University’ ilk mezunlarını verdi. 14 Ekim’de Berlin Sosyal Bilimler Merkezi’nde düzenlenen mezuniyet törenine öğrenci ve ailelerin yanı sıra Berlin Eyaleti Eğitim Müsteşarı Steffen Krach ile Berlin Sosyal Bilimler Merkezi Başkanı ve araştırmacı Prof Dr. Jutta Allmendinger de katıldı. Kürsüde BAU Berlin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Klingemann’ın yanı sıra BAU Global Başkanı Enver Yücel, Berlin Eyaleti Eğitim Müsteşarı Steffen Krach ve Berlin Sosyal Bilimler Merkezi Başkanı ve araştırmacı Prof Dr. Jutta Allmendinger birer konuşma yaptı.

EKONOMİK BAĞ BİLİM VE SANATA TAŞINDI

Konuşmasında BAU Global’in dünya üzerindeki üniversitelerle çalışmalarına devam ettiğini belirten Enver Yücel, “Berlin’deki bu üniversitenin hem kültürlerarası diyaloğa hem ekonomik iş birliklerine hem de Türk-Alman ilişkilerine aracı olmasını istiyoruz. 43 ülkeden öğrencinin burada oluşu ve BAU’nun önemli bir üyesinin burada faaliyetlerine devam etmesi çok önemli ve bizi mutlu eden bir gelişme. Ekonomide kurduğumuz güçlü bağları artık bilimde, sanatta da daha ilerilere taşıyarak tüm dünyaya örnek olacak modeller kurmalıyız. İnanıyoruz ki BAU Berlin’in sayısı her yıl artacak öğrenci ve mezunları bu köprüler için gönüllü olarak sorumluluk hissedecektir” dedi. Almanya-Türkiye ilişkileri üzerine mesajlar veren Krach ve Allmendingeri eski yıllara dayanan ekonomik işbirliğinin bugün bilimsel köprüler kurulmasına kadar uzanmasından memnuniyet duyduklarını belirtti. Müsteşar Krach, Türkiye’den bir eğitim girişimcisinin Almanya’da yaptığı yatırımı önemsediklerini ve BAU Berlin Üniversitesi’ni tüm imkanlarıyla desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

43 ÜLKEDEN ÖĞRENCİ

BAU Berlin Uluslararası Üniversitesi’nde 43 farklı ülkeden öğrenci öğrenimine devam ediyor. Üniversitede öğrenciler iç mimarlık, ürün tasarımı, grafik tasarımı, görsel iletişim ve işletmecilik lisans programlarını İngilizce olarak öğreniyor. İstanbul’daki programlara paralel olarak İngilizce yürütülen eğitimler, İstanbul’dan gelen öğrencilere Berlin ve Almanya üzerine verilen genel eğitimler, Almanca dil dersleri, Almanya’dan gelen öğrencilere sunulan Türkçe dil dersleri ve çeşitli akademik etkinlikler de yer alıyor. Öğrenciler eğitimlerinin önemli bir dönemini burada tamamlıyorlar.