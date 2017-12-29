Berlin’de firari mahkûm sayısı 5’e çıktı

BERLİN’deki cezaevinden perşembe günü sabah saatlerinde 4 mahkûmun kaçtığı ortaya çıkmıştı. Üç dakika içinde cezaevinden kaçan mahkûmlar hala yakalanamazken, aynı cezaeviyle ilgili yeni bir skandal daha ortaya çıktı. Firar sonrası yapılan incelemede bu kez açık cezaevinde yatan başka bir Alman mahkûmun daha kaçtığı belirlendi. Cezaevinden izinli dışarıya çıkan mahkûmun geriye dönmediği ortaya çıktı.





CEZALARININ BİTMESİNE AZ KALMIŞTI

Firar eden mahkûmlarla ilgili bilgiler de gelmeye başladı. 30 yaşındaki bir firari, ev soygunu gerçekleştirdiği için ağustos ayından beri hapiste ve mart ayında serbest kalacaktı. 38 yaşındaki Alman firari ise hırsızlıktan dolayı bir yıldır cezaevinde. Eylül ayında özgürlüğüne kavuşacaktı. 25 yaşındaki bir diğer Alman mahkûm silahlı soygundan dolayı geçen yıl nisan ayında cezaevine girdi. O da eylül ayında cezasını tamamlayacaktı. Dördüncü firari ise 27 yaşında. Adam yaralama suçundan ağustos ayında cezaevine girdi. 2020 yılında cezası bitecekti.





FOTOĞRAFLARI YAYINLANMADI

Dört firariyi yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlatan polis, firarilerinin daha önce kaldıkları adreslere baskın düzenledi, akraba ve arkadaşlarının ifadelerini aldı. Dört firarinin de tehlikeli olduğu uyarısı yapan polis, ancak firari mahkûmların fotoğraflarını yayınlamadı.





SKANDALLAR CEZAEVİ

Berlin'de şehir içinde kalan ve Tegel Havaalanına yakınlarındaki Plötzensee Cezaevi’nde daha önce de skandallar yaşanmıştı. 2015 yılında 18 yaşındaki Arap mahkûm firar etmişti. Yine aynı yıl bu cezaevinde kadın görevli, bir mahkûmun bıçaklı saldırısına uğramıştı. Yaralı görevli yardım istemek için alarm düğmesine basmak istemiş ancak alarmın bozuk olduğu ortaya çıkmıştı.

2013 yılında cezaevinin çocuk kısmında mahkûmların birbirine işkence yaptığı tespit edilmişti.

2017 yılında ise güvenlik zaafı nedeniyle cezaevi dışından duvarlar üzerinden avluya uyuşturucu paketlerinin atıldığı ortaya çıktı. Yapılan aramalarda birçok hücrede uyuşturucu paketleri bulunmuştu.