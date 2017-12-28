Berlin’de ‘çok tehlikeli’ 4 mahkum firar etti

MAHKUMLARIN hapishanenin kazan dairesinin havalandırma penceresinden kaçtıklarını açıklayan polis, hapishane çevresinde geniş güvenlik önlemleri adı. Berlin polisi kaçan mahkumların yakalanması çalışmalara başladı.

Friedrich-Olbricht-Damm kapalı cezaevinin kazan dairesinde bir patlama meydana geldiği ve patlamanın ardından mahkumların kaçtığı belirtildi. Noel ve yeni yıl tatili dolayısıyla hapishanedeki izinli personel sayısının fazla olmadığı belirtildi. Havalandırma penceresinden kaçan mahkumların tehlikeli kişiler olduğunu açıklayan Berlin İçişleri Senatörlüğü, vatandaşlardan yardım etmeleri çağrısında bulundu. Hapishanede 362 mahkum bulunuyor.