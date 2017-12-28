Berlinale animasyon filmiyle açılacak

DÜNYANIN en çok seyirci çeken film festivali Berlinale tarihinde ilk kez bir animasyon filmiyle başlayacak. Berlinale’nin direktörlüğünü 2001 yılından beri üstlenen Dieter Kosslick, “Wes Anderson filmiyle festivalin açılacak olması beni çok sevindiriyor. Isle of Dogs-Atars Reise ile ilk kez Berlinale bir animasyon filmiyle açılışı yapacak. Film Wes Anderson stiliyle seyirciyi büyüleyecek” dedi. Filmde yolsuzluk yapan bir belediye başkanının bakımını üstlendiği erkek çocuğu Atari’nin köpeklerle birlikte girdiği serüveni işleniyor.





GÜMÜŞ AYI ALDI

Anderson’ın ‘Isle of Dogs-Atars Reise’ filmi ilk Berlin’de beyaz perdeye yansıyacak. Ardından 23 Mart 2018’de ABD’de seyirciyle buluşacak. Berlinale programında yönetmen Anderson’ın daha önce de imzasını taşıyan filmler yer aldı. Anderson’ın ilk filmi Berlinale’de 2002 yılında gösterildi. O yıl Altın Ayı için yarışan ‘Die Royal Tenenbaums’ filmi ödül alamadı.

Festivalde 2005 yılında bu kez Anderson’ın ‘Die Tiefseetaucher’ filmi seyirciyle buluştu. Festival komitesi 2014 yılında Anderson’un ‘Grand Budapest Hotel’ adlı yapıtını açılış filmi olarak programa aldı. Altın Ayı için yarışan film, Gümüş Ayı ödülü aldı.