Berlinale animasyon film ile açılıyor

Berlinale'de bu yıl 19 film büyük ödül Altın aya için yarışacak. Programda ise 78 ülkeden toplam 385 film yer alıyor.



Toplam 24 filmin yer aldığı yarışma bölümünde 5 film yarışma dışı gösterilecek.

JÜRİ BAŞKANI TYKWER

"Altın Ayı" ve "Gümüş Ayı" alacak filmleri belirleyecek jürinin başkanlığını Alman yönetmen ve senarist Tom Tykwer yapacak.

Uluslararası jüride ayrıca, Belçikalı oyuncu Cecile de France, İspanya Film Festivali Filmoteca Espanola'nın eski direktörü Chema Prado, ABD’li film yapımcı Adele Romanski, Japon besteci Ryuichi Sakamoto ve ABD’li film eleştirmeni Staphani Zacharek yer alıyor.

AÇILIŞ ANİMASYON FİLM İLE

Berlinale, bu yıl "Isle of Dogs-Ataris Reise" adlı animasyon filmiyle 15 Şubat'ta başlayacak. Yönetmenliğini Wes Anderson'un yaptığı "Isle of Dogs-Ataris Reise" filminin dünya prömiyeri de bu festivalde olacak.

ÜÇ TÜRK FİLMİ

Berlinale'ye bu yıl Türkiye’den 3 film katılıyor. "Generation 14plus" bölümünde Banu Sıvacı’nın yönettiği "Güvercin", Forum bölümünde Burak Çevik’in "Tuzdan Kaide" ve From Expanded kategorisinde de Didem Pekün’ün "Araf" adlı belgesel filmi gösterilecek.

"Tuzdan Kaide" ve "Güvercin" filmlerinin ilk gösterimleri Berlinale’de yapılacak.

Çok sayıda ünlü oyuncunun katılması beklenen festivalde ödüller 24 Şubat’ta sahiplerini bulacak.



