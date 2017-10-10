Ara
MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet >Dünya>Berlin Yabancılar Dairesine hırsız girdi

    Berlin Yabancılar Dairesine hırsız girdi

    BERLİN
    10.10.2017 - 12:23 | Son Güncelleme:

    Almanya’nın başkenti Berlin’deki yabancılar dairesine hırsız girdi. Binanın içini talan eden hırsızlar, dolapları kırdı, raflardaki yaklaşık 20 bin evrakla birlikte, mühür, soğuk damga, formlar ve oturma izni kartlarını çaldı.

    ALINAN bilgiye göre, hırsızlar kapıları kırarak içeri girdi. Binada nöbetçi, alarm ve güvenlik kameralarının bulunmaması nedeniyle hırsızlarıh elini kolunu sallayarak içeri girdikleri ve aynı rahatlıkla da kaçtıkları belirtiliyor. Polis, bina içinde hırsızlara ulaşılacak delil topladı. Ancak hırsıları ele verecek güçlü bir delilin bulunup bulunmadığı bilinmiyor.
    Belgelerin, mühürlerin ve özellikle de soğuk damganın çalınması nedeniyle yabancılar dairesindeki işlemlerin bir süre aksayacağı belirtiliyor. Berlin Yabancılar Dairesin’deki hırsızlık olayı ilk değil. İlk soygun 2009 yılının temmuz ayında, ikinci soygun ise 2010 yılının ekim ayında gerçekleşmişti.

    Etiketler: Berlin Yabancılar Dairesi , ALMANYA , hırsız
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri