Berlin Yabancılar Dairesine hırsız girdi

ALINAN bilgiye göre, hırsızlar kapıları kırarak içeri girdi. Binada nöbetçi, alarm ve güvenlik kameralarının bulunmaması nedeniyle hırsızlarıh elini kolunu sallayarak içeri girdikleri ve aynı rahatlıkla da kaçtıkları belirtiliyor. Polis, bina içinde hırsızlara ulaşılacak delil topladı. Ancak hırsıları ele verecek güçlü bir delilin bulunup bulunmadığı bilinmiyor.

Belgelerin, mühürlerin ve özellikle de soğuk damganın çalınması nedeniyle yabancılar dairesindeki işlemlerin bir süre aksayacağı belirtiliyor. Berlin Yabancılar Dairesin’deki hırsızlık olayı ilk değil. İlk soygun 2009 yılının temmuz ayında, ikinci soygun ise 2010 yılının ekim ayında gerçekleşmişti.