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    Berlin ve Paris’te yılbaşına özel önlem

    Deutsche Welle Türkçe
    31.12.2017 - 12:07 | Son Güncelleme:

    Berlin’de 31 Aralık gecesi düzenlenecek açıkhava partisi için güvenlik önlemleri artırıldı. Ayrıca taciz olasılığına karşı kadınlar için ‘güvenli alan’ oluşturuldu. Benzeri güvenlik önlemleri Fransa’nın başkenti Paris’te de alındı.

    ALMANYA’nın en büyük açıkhava yılbaşı partisi bu yıl yine başkent Berlin’de düzenlenecek. Brandenburg Kapısı ile Zafer Sütunu arasında kalan 17 Haziran Caddesi’nde “Hoşgeldin 2018” sloganı ile düzenlenecek parti için hazırlıklar tamamlandı. Parti kapsamında konserlerin yanı sıra gece yarısı dakikalarca sürecek havai fişek gösterisi yapılacak.

    Yüz binlerce kişinin katılması beklenen parti dolayısıyla güvenlik önlemleri de artırıldı. Partinin organizatörlerinden Anja Marx, güvenlik önlemleri için harcanan bütçenin altı rakamlı olduğunu söyledi.
    Polis yetkililerinin verdiği bilgilere göre, parti süresince Brandenburg Kapısı çevresindeki bütün girişler betonarme barikatlar ve yan park etmiş polis araçlarıyla kapatılacak. Bunun yanı sıra 17 Haziran Caddesi’nin çevresi günler öncesinden tamamen çitlerle çevrildi. Parti için nakliyat yapan bütün araçlar polis tarafından kontrol ediliyor.

    ÇANTALAR DA ARANACAK
    Polisin verdiği bilgilere göre, Brandenburg Kapısı’ndaki yılbaşı partisine gelenler de sıkı bir şekilde kontrol edilecek ve çantalarda arama yapılacak. Alana büyük çantalar ve bavul sokulmasına izin verilmeyecek. Açıkhava yılbaşı partisinde, sivil polislerin ve özel güvenlik firması çalışanlarının görev yapacağı belirtiliyor.
    Yetkililer tarafından verilen bilgilere göre, Berlin genelinde bu yıl 1600 ek polis memuru görev yapacak.

    SEYYAR İTFAİYE KARAKOLU
    Partinin yapılacağı alanda havai fişek ve maytapların kesinlikle yasak olmasına rağmen önlem olarak iki seyyar itfaiye karakolu kuruldu. Alanda ayrıca 140 sağlık görevlisi hazır bulunacak.
    Kutlamalar için alana gelenler geçen yıl olduğu gibi kontrol edilecek

    Berlin ve Paris’te yılbaşına özel önlem

    KADINLAR İÇİN GÜVENLİ ALAN
    Brandenburg Kapısı’ndaki açıkhava partisinde kadınlar için de güvenli alan (Safety Area) oluşturuldu. Tacize maruz kalan kadınların başvurabileceği bu çadırlarda bu konuda özel eğitim almış Alman Kızıl Haç görevlilerinin mağdur olan kadınlara destek sağlaması öngörülüyor.
    İki yıl önce Köln’deki yılbaşı kutlamalarında yaşanan taciz olaylarının ardından bu konudaki hassasiyet artmıştı. Berlin Polis Sözcüsü Thomas Neuendorf, “Hayır demek hayırdır ve bu rağmen fail hâlâ uzaklaşmıyorsa biz harekete geçiyoruz” dedi.

    TEPKİ GÖSTERENLER DE VAR
    Ancak kadınlar için güvenli bölge oluşturulması planları tepkilere de yol açtı. Alman Polis Sendikası Başkanı Rainer Wendt, Neue Osnabrücker Zeitung’a yaptığı açıklamada kadınlar için güvenli alan planlarını eleştirdi. Wendt, bunun “korkunç bir mesaj” olacağını belirterek “Bu şekilde şu söylenmiş oluyor. Güvenli bölgeler ve güvensiz bölgeler var.” dedi. Bunun kadınlarla erkekler arasındaki eşitliğin sonu olacağına işaret eden Wendt, kadınların her yerde güven içinde olmaya hakkı olduğunu dile getirdi.
    Berlin’in yanı sıra Almanya’nın Köln, Münih, Hamburg, Stuttgart gibi kentlerindeki yılbaşı kutlamaları için güvenlik önlemleri artırıldı.

    PARİS’TE DE ÖNLEM ALINDI
    Paris’te de yılbaşı kutlamaları için hazırlıkları tamamlandı. Yılbaşı akşamı için geniş güvenlik önlemleri alındı. Kent merkezi ve Paris’in banliyölerinde yaklaşık 7 bin 900 polis ve asker güvenliğin sağlanması için görev yapacak.
    Polis, bu güvenlik önlemleriyle olası bir terör saldırısının önlemesinin yanı sıra taşkınlıklar yaşanmasını engellemeyi hedefliyor. Fransa’da geçen yıllarda yılbaşı akşamlarında araçlar ateşe verilmişti. Güvenlik önlemleri kapsamında Paris’in ünlü bulvarı Champs-Élysées’ye gelenlerin üstleri ve çantalarının aranması öngörülüyor.
    Fransa İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise ülke çapında ise 99 bin polis ve askerin görev yapacağı belirtildi.

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