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    Berlin ile bir tutuklu krizi daha

    Ali VARLI / BERLÄ°N Â
    28 AÄŸustos 2017 - 01:04Son GÃ¼ncelleme : 28 AÄŸustos 2017 - 01:04

    TÃœRKÄ°YE ile Almanya arasÄ±nda sÃ¼ren tutuklu krizine bir yenisi daha eklendi. Almanyaâ€™da pazar gÃ¼nleri yayÄ±nlanan Bild am Sonntag Gazetesi, beÅŸ aydan beri TÃ¼rkiyeâ€™de tutuklu bulunan Alman David B.â€™nin neden tutuklandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bilinmediÄŸini yazdÄ±.

    Noel sonrasÄ± TÃ¼rkiyeâ€™ye gelen ve Ä°stanbulâ€™da kaldÄ±ktan sonra gÃ¼neydoÄŸuya geÃ§en David B, gemiyle Ä°srailâ€™e gitmeyi planlarken, nisan ayÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. ArdÄ±ndan sÄ±nÄ±rdÄ±ÅŸÄ± edilmek Ã¼zere Erzurumâ€™a gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Gazete, David B.â€™den uzun sÃ¼re haber alÄ±namadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Almanyaâ€™nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸiâ€™nde gÃ¶revli diplomatlarÄ±n tutukluyla haftalar sonrasÄ±nda iletiÅŸim kurabildiÄŸini de yazdÄ±. TÃ¼rkiyeâ€™de tutuklu bulunan Alman sayÄ±sÄ± 54. Bunlardan 10 kadarÄ± siyasi suÃ§lamalarla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya. Â Â Â Â Â Â Â 

    Etiketler: David B , Almanya , gazetehaberleri
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