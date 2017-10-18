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    Berlin hükümeti Türkçe öğretecek

    Ali VARLI
    18.10.2017 - 09:41 | Son Güncelleme:

    Berlin Eğitim Senatörlüğü ilk ve orta okul öğrencilerinin Türkçe öğrenebilmeleri için harekete geçti. Senatörlük Türkçe öğrenmek isteyenlere dersler sunacak.

    DER Tagesspiegel Gazetesi'nin haberine göre senatörlük Türkçe dersi verecek sayıda öğretmen temin etti. Gazete, şubat ayından itibaren okullarda çalışma grubu altında Türkçe dersleri vereceğini yazdı. Habere göre Türkçe dersleri öncelikli olarak, Türk öğretmenler tarafından verilen Türkçe dersleri için sınıf kirası isteyen Mitte ilçesinde başlatılacak.
    Berlin eyalet hükümeti hazırlanan koalisyon protokolüne Türkçe derslerinin verileceğini koymuştu. Hükümet böylece koalisyon protokolüne koyduğu ilkeye uygun davranacak. Avrupa Birliği de üye ülke devletlere ana dilin öğretilmesini zorunlu koşuyor.

    Etiketler: ALMANYA
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