Berlin Flarmoni’de üçü bir arada

ALMANYA'nın önde gelen sahnelerinden Berlin Filarmoni'deki konseri yaklaşık bin kişi izledi. Say ve Bağcan’a konserin son bölümünde bağlama ustası Taner Akyol da iki türküyle eşlik etti. Üç bölümden oluşan konserin ilk bölümünde Taner Akyol sahne aldı. Akyol Trio’su 10 türkü çalıp, seslendirdi. Taner Akyol’un yazıp bestelediği türkülerin büyük bölümü ilk kez bir konserde çalındı. İkinci bölümde ise Fazıl Say ile Serenad Bağcan sahneye çıktı. Say'ın piyona çaldığı konserde, Serenad Bağcan da vokalist olarak sahnede yer aldı. Nazım Hikmet'in ‘Memleketim’ eseriyle konserine başlayan ikili, ardından sözleri Metin Altıok’a ait ‘Düşerim’ parçasıyla devam etti. Sözleri Ömer Hayyam’a ait ‘Akılla Bir Konuşmam Oldu’, Cemal Süreyya’ya ait ‘Bu Bizimki’ ve ‘Dört Mevsim’ şarkıları seslendirildi.

Konserin son bölümünde ise Say, Bağcan ve Akyol, Aşık Veysel’in ‘Uzun İnce Bir Yoldayım’ eserini çalıp seslendirdiler. Dinleyicilerin büyük alkışını alan üç sanatçı, birkaç kez sahneye geri dönmek durumunda kaldı. Konser sonrasında üç sanatçı sevenleri için albümlerini imzaladılar.