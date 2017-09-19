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    Berlin Emniyeti ‘tamamen’ uyumuş

    AA
    19.09.2017 - 16:49 | Son Güncelleme: 19.09.2017 - 16:50

    Almanya’da Berlin Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyadan paylaştığı mesajla soyulduğunu açıkladı.

    AÇIKLAMADA, dün akşam emniyet müdürlüğü binasına giren hırsız veya hırsızların buradaki tarihi askeri eşya ile eski emniyet amirlerine ait bazı madalya ve broşları çaldığı belirtildi.
    Hırsızların pencerenin güvenlik demirini keserek içeri girdikleri kaydedilen açıklamada, çalınan ve maddi değeri yüksek olmayan eşyalar arasında liyakat nişanları, miğfer ve rütbe armalarının da bulunduğu vurgulandı.
    Berlin Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından paylaşılan başka bir mesajda da olayla ilgili “Tamamen uyumuşuz” ifadesi kullanıldı.

    Etiketler: Polis , Berlin , soygun , Hırsız , ALMANYA
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