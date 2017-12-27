Berlin büyük kutlamaya hazırlanıyor

BİR milyona yakın insanın katılması beklenen kutlamalar için hazırlıklara başlanırken, güvenlik önlemleri de artırıldı. Brandenburg Kapısı’na çıkan sokaklar ve caddeler trafiğe kapatıldı. Şehrin batısından doğusuna girişi sağlayan önemli caddelerden 17. Juni’nin bir bölümü bugünden itibaren hizmet vermeyecek. 17. Juni Caddesi, Türkler arasında ‘Altın Heykel’ olarak bilinen Siegersaeule’den Brandenburg Kapısı’na kadar olan bölümü 3 Ocak tarihine kadar kapalı kalacak. Aynı şekilde Federal Meclis önünden de sürücülere Brandenburg Kapısı yönüne doğru yol verilmeyecek.

Kutlama alanına girişler belli noktalardan sağlanacak, alana girenler tek tek aranacak. Sırt çantalarıyla alana girişlere ise geçen yıllarda olduğu gibi izin verilmeyecek. Cam şişe içinde alkol ve havai fişekler de alana sokulmayacak.

Yeni yıl kutlamaları için yoğun bir program hazırlanırken gecede Nana, Bell, Rednex ve The Rsamus gibi çok sayıda sanatçı ve grup sahneye çıkacak. Kutlama alanına 31 Aralık Pazar günü saat 14.00’den itibaren giriş izni verilecek.