Berlin antisemitizmle mücadele sorumlusu istiyor

Almanya'da Federal Meclis, Yahudi düşmanlığıyla daha etkin mücadele edilebilmesi amacıyla "antisemitizmle mücadele sorumlusu" pozisyonu oluşturulmasını istedi.

Mecliste Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU), Sosyal Demokrat Parti (SPD), Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller Partisi'nin (Bündnis 90/Die Grünen) sunduğu ortak karar tasarısı perşembe günü oylamaya sunuldu. Oylamada tasarının görüşülmesine devam etmek isteyen Sol Parti çekimser kalırken, sağ popülist Almanya İçin Alternatif (AfD) de dahil olmak üzere diğer tüm partilerin milletvekilleri "evet" oyu kullandı.

Mecliste kabul edilen karar kapsamında hükümete bir "antisemitizmle mücadele sorumlusu" görevlendirmesi çağrısı yapıldı.

Mecliste parti temsilcilerinin sırayla söz aldığı tartışmada sağ popülist AfD adına konuşan Beatrix von Storch, Almanya'da Yahudi düşmanlığının "özellikle Müslüman göçmenlerden kaynaklanan bir sorun" olduğunu savundu.

Diğer partiler adına konuşma yapan milletvekilleriyse AfD'yi "kendi içlerindeki Yahudi düşmanı eğilimlere mesafe almamakla" suçladı. Yeşiller Meclis Grubu Başkanı Katrin Göring-Eckardt, AfD'yi hedef alan konuşmasında "Sizin büyük bir Yahudi düşmanlığı sorununuz var" dedi.

ALMANYA YAHUDİLERİ MEMNUN

Almanya Yahudileri Merkez Konseyi, söz konusu karardan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Konsey tarafından yapılan açıklamada, "Milletvekilleri Yahudi toplumunun endişelerini ciddiye aldıklarının açık bir sinyalini verdi" denilerek "antisemitizmle mücadelenin herkesin görevi olduğuna" dikkat çekildi.

Konsey Başkanı Josef Schuster, göçmenlere yönelik verilen uyum kurslarında antisemitizm konusunun daha fazla yer almasında ise geç kalındığını söyledi. Schuster, "Ancak Müslümanlara karşı genel bir şüphenin oluşturulmasını ya da dini bir azınlığı dışlamak amacıyla konunun araçsallaştırılmasını açık bir şekilde reddediyoruz" dedi.

Mecliste kabul edilen karar metnine göre, atanacak yetkilinin bilim, eğitim ve sivil toplum alanlarından gelen bağımsız bir uzmanlar grubunun danışmanlığında çalışması planlanıyor. Antisemitizmle mücadele sorumlusunun, Başbakanlık ya da İçişleri Bakanlığı bağlı olması düşünülüyor. Almanya Yahudileri Merkez Konseyi ise bakanlığın Başbakanlık bünyesinde yer alması taraftarı.