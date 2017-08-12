Berkin’in annesinin omzu kırıldı

‘Gruba polis müdahale etti. Müdahale sırasında, Gezi eylemleri dönemi polisin attığı gaz fişeğiyle hayatını kaybeden Berkin Elvan’ın annesi Gülsüm Elvan ve kardeşi Gamze Elvan’ın da aralarında bulunduğu 6’sı kadın 16 kişi gözaltına alındı. Gülsüm ve Gamze Elvan ters kelepçe takılarak polis aracına bindirildi. Gözaltına alındıktan sonra hastaneye götürüldüğünü anlatan Gülsüm Elvan, “Eylem sırasında bir anda iki polis koluma girdi. Ters çevirip kelepçe takmaya çalıştılar. Bu sırada sol omzundan ‘çıt’ diye bir ses geldi. Kırıldığını anladım. Polislere söyledim, bu şekilde beni araca bindirdiler. ‘Anahtarı bulamadık’ diyerek kelepçeyi çözemediler. Yaklaşık iki saat araçta bu şekilde kaldım. Haseki Hastanesi’ne götürdüler. Kırık olduğu anlaşıldı. Sargıya aldılar kolumu. Omuz bölgesi olduğu için alçı yapmıyorlarmış. Emniyet’e gitmeden serbest kaldım. Polislerden şikâyetçi olacağım” dedi.