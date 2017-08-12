MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>Berkin’in annesinin omzu kırıldı

    Berkin’in annesinin omzu kırıldı

    İSTANBUL
    12 Ağustos 2017 - 20:59Son Güncelleme : 12 Ağustos 2017 - 20:59

    KHK ile atıldıkları mesleklerine dönmek için açlık grevi yapan Semih Özakça ve Nuriye Gülmen’e destek vermek isteyen bir grup önceki gün saat 19.30’da Kadıköy’deki Süreyya Operası önünde toplandı.

    ‘Gruba polis müdahale etti. Müdahale sırasında, Gezi eylemleri dönemi polisin attığı gaz fişeğiyle hayatını kaybeden Berkin Elvan’ın annesi Gülsüm Elvan ve kardeşi Gamze Elvan’ın da aralarında bulunduğu 6’sı kadın 16 kişi gözaltına alındı. Gülsüm ve Gamze Elvan ters kelepçe takılarak polis aracına bindirildi. Gözaltına alındıktan sonra hastaneye götürüldüğünü anlatan Gülsüm Elvan, “Eylem sırasında bir anda iki polis koluma girdi. Ters çevirip kelepçe takmaya çalıştılar. Bu sırada sol omzundan ‘çıt’ diye bir ses geldi. Kırıldığını anladım. Polislere söyledim, bu şekilde beni araca bindirdiler. ‘Anahtarı bulamadık’ diyerek kelepçeyi çözemediler. Yaklaşık iki saat araçta bu şekilde kaldım. Haseki Hastanesi’ne götürdüler. Kırık olduğu anlaşıldı. Sargıya aldılar kolumu. Omuz bölgesi olduğu için alçı yapmıyorlarmış. Emniyet’e gitmeden serbest kaldım. Polislerden şikâyetçi olacağım” dedi. 

    Etiketler: gazetehaberleri , berkin elvan , annesi
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri