Berker son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze namazına katılmak ve Berker'in ailesine taziyelerini bildirmek için Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ ve Mehmet Ali Yalçındağ, eski Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç, Galatasaray Eğitim Vakfı Başkanı İnan Kıraç, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, oyuncu Demet Akbağ ve çok sayıda iş insanı Bebek Camii'ne akın etti.

ÇOK ZARİF BİR İNSANDI

Burada basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Doğan TV Holding Yönetim Kurulu Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ, “Hepimizin başı sağ olsun, tüm ülkenin. Çok değerli bir insandı. Öyle biriydi ki hem büyük müteşebbis, tutkuları olan, iş dünyasında büyük başarı elde etmiş, hem sosyal çevreye, dokunduğu her insana çok şey kazandırmış. Ama bütün bunların yanında bu insan profilinde çok az olan bir şeye sahip, çok zarifti. Tüm ülkenin başı sağ olsun” şeklinde konuştu. Eski DEİK Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı, “Feyyaz ağabey bizim çok sevdiğimiz büyüğümüzdü. İyi bir insanı kaybettik” dedi. Galatasaray Eğitim Vakfı Başkanı İnan Kıraç, “Çok büyük bir adamdı. TÜSİAD başkanlığı süresinde hem dürüstlüğü, hem gücü hem de kuvvetiyle bütün sanayi toplumu arkasına toplayabildi ve liderlik yaptı” dedi. Berker'in naaşı Aşiyan Mezarlığı’na defnedilmek üzere sevenleri tarafından uğurlandı.