Berk Oktay’ın eşiyle ilgili flaş iddia

Sabah Gazetesi'nden Ali Oktay'ın haberine göre Örnek, mahkemeden tedbir kararı aldırdı. Buna göre; avukat iki ay süreyle Örnek'e şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama, küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunamayacak. Aksi halde üç günden 10 güne kadar zorlama hapis uygulanacak.

Örnek'in dava dilekçesinde özetle "Davalı, onursuz ve haysiyetsiz bir yaşam sürmekte olduğum iddiasıyla bir algı oluşturmaya çalışmaktadır. Hatta Türkiye'nin tanınmış bir sanatçı ve eşine 'Dolandırıcı, iş vermeyin, bu kadını piyasadan sildireceğim, bu kadın bundan sonra bu piyasada iş yapamayacak' şeklinde anlatarak hakaret ve tehdit eylemlerinde bulundu" denildi.