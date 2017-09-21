Berk Erçer kimdir kaç yaşındadır?

Berk Erçer, 9 Kasım 1983 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiş, Bilgi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarım ve Fotoğraf bölümünden mezun olmuştur.

Profesyonel bir fotoğrafçı olan Erçer, oyunculuğa adım atsa da bu zevkinden vazgeçmemiştir. Üniversite yıllarında fotoğrafçılığın yanında oyunculuğa da ilgi duyan Berk Erçer, Doktorlar dizisinin 2. ve 3. sezonlarında yer almıştır.

Daha sonra Kıvanç Tatlıtuğ, Farah Zeynep Abdullah ve diziye sonradan dahil olan Fahriye Evcen’in başrollerini paylaştığı Kurt Seyit ve Şura dizisinin oyuncu kadrosunda yer almıştır.

Bu dizinin ardından, yine 2014 yılında sezon finali yapmasına yakın Medcezir dizisinin kadrosuna dahil olmuştur. Burada Selim Serez’in eşi Ender Serez’e aşık bir adamı canlandıran ünlü oyuncu, diziden ayrıldıktan sonra, başrollerini Sedef Avcı ile paylaştığı ATV’de yayımlanan Bedel dizisi ile ekrana gelmiştir.