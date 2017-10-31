"Berivan'ı bildiği sırlar yüzünden öldürdüler"

Kızının iki kardeş tarafından kullanılarak tehdit edildiğini belirten 5 çocuk annesi Miskine Erdoğan şöyle konuştu:

"İçim yanıyor, benim yavrumu hiç ettiler. Günahsızdı benim yavrum. Bu çeteler benim kızımı kullandı ve öldürdüler. Tutuklanan Tarık Onan ile ilişkisi olduğu yalandır. Kızım ona, ’ağabey’ diyordu. İnsan ağabey dediği biriyle öyle bir şey yapmaz. Kardeşi V.O. ile sevgililerdi, çok sevdiğini söylüyordu.



"SIRLARINI BİLDİĞİ İÇİN ÖLDÜRDÜLER"



Kızımı aracı yaptılar, kurye olarak kullanıp işlerine alet ettiler. Tarık denilen şahsın sırlarını bildiği için kızımı öldürdüler. Ben bu işi bir kişinin yaptığına inanmıyorum, bunlar çeteler. Kızım en son ölmeden bir gün önce yanımdaydı.



"TEHDİT ALTINDAYDI, VEDALAŞTI"



Tehdit aldığını söylüyordu. Sanki öleceğini biliyormuş gibi benimle vedalaştı. Benim ciğerim yandı, başka analar ağlamasın. Bunları besleyip geri bırakıyorlar. Cezaevinden çıkınca yine cinayet işliyorlar. Bunların asılmasını istiyorum. Ben bu insanlardan şikayetçiyim. Kadın cinayetlerinin önüne geçsinler, ’dur’ desinler artık."

KATİLİ SES KAYDI ORTAYA ÇIKARTMIŞTI

Adana'da sokak ortasında öldürülen Berivan Minaz'ın katilini cep telefonuyla yaptığı olay anındaki ses kaydı ortaya çıkardı . Ses kaydında katil zanlısının "Seni öldüreyim mi, ağzına silahı sokayım mı' dedikten sonra tek el silah sesi geldiği öğrenildi. Katilin genç kızı öldürdükten sonra otomobil ile eve gidip tişörtünü ve pantolonunu değiştirip hastane morguna giderek genç kız için ağladığı da belirlendi. Cinayetten girdiği cezaevinden bir hafta izne çıktığı öğrenilen katil zanlısı tutuklandı.







CİNAYETTEN CEZAEVİNDE YATIYORDU, İZİNLİ ÇIKTI

Bu arada, polis katil zanlısının 2009 yılında bir cinayet olayına karıştığı için Osmaniye Cezaevi'nde yattığını, kapalı cezaevinden kısa süre önce açık cezaevine çıktığını, olaydan birkaç gün önce cezaevinden izinli çıktığını, 31 Ekim günü de izninin biterek Osmaniye Cezaevi'ne tekrar döneceğini belirledi. Zanlılar, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Sevk sırasında genç kızın yakınları zanlıya tepki gösterdi. Zanlılardan Tarık O. tutuklanırken, diğer zanlılar savcılıktan serbest kaldı.

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