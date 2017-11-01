Berivan cinayetindeki "sır"

Adana'da sokak ortasında öldürülen Berivan Minaz'ın, katil zanlısı Tarık O.'nun kardeşi V.O. ile gönül ilişkisi olduğu ortaya çıktı. Berivan'ın kız kardeşi E. Minaz, kardeşinin, V.O.'nun uyuşturucu satıcılığı yaptığını bildiğini, kendisini aldattığı zamanlarda görüntü ve ses kayıtlarını polise vermekle tehdit ettiğini, bu sırdan ötürü cinayete kurban gitmiş olabileceğini iddia etti.

28 Ekim Cumartesi günü Hürriyet Mahallesi'nde, ağzına tabancayla ateş edilerek öldürülen 21 yaşındaki Berivan Minaz'ın annesi Miskine Erdoğan, Berivan'ın ölmeden önce akşam saat 5 civarında Tarık O.'nun kardeşi V.O.'nun evinde 5-6 kişiyle yemek yediklerini ve daha sonra cinayetin işlendiğini öne sürerek, cinayetin planlı işlendiğini ve kızına kuryelik yaptırdıklarını iddia etti.

Berivan Minaz'ın 23 yaşındaki kız kardeşi E. Minaz ise o akşam kardeşinin bir kız arkadaşını aradığını ve “Şu an arabadayız. Tarık benim kafama silah dayadı. Araçtan kendimi atmaya çalıştım” sözlerini söylediğini aktardı. Daha sonra kardeşinin eve geldiğini, ardından tekrar çıktığını anlatan E Minaz, “O gün akşam Tarık'ların evinde masa kuruyorlar. Ama başka odalara geçip devamlı telefon konuşmaları oluyormuş. Rakı içmişler, sofra kurmuşlar. Ne olduysa o masadan sonra oluyor. Kardeşimle V.O. sevgililerdi. Ayrılmışlar. Ağabey Tarık barıştırmak istemiş ancak kardeşim 'arkadaşlarımın eşleriyle birlikte oluyor, nasıl barışayım' şeklinde cevap vermiş” dedi.

"SIRLARINI KİMSEYE SÖYLEMİYORDU"

E. Minaz, V.O.'nun uyuşturucu satıcılığı yaptığını kardeşinin bildiğini, satış anlarında zaman zaman ses ve görüntü kaydı aldığını ve V.O.'nun kendisini aldattığı için bu görüntülerle zaman zaman V.O.'yu tehdit ettiğini söyledi. E. Minaz, “Zaten kardeşimin arkadaş çevresi çok geniş. Herkes ne yapıyor, kimle geziyor biliyor. Bunların arasında bir sır vardı ama kardeşim kimseye söylemiyordu. Zaten korkutacak olsalar dövüp bırakırlardı ama öldürdüler kardeşimi” şeklinde konuştu.

Berivan Minaz'ın babası Muzaffer Minaz da (45) cinayetten sonra katil zanlısı Tarık O.'nun kardeşi V.O.'nun cenaze evine gelerek ağzını aradığını söyledi. Kendisine cinayeti Tarık O.'nun işlemediğini, onların sevgili olduğunu, ayrıldıkları için polisin Tarık O.'yu gözaltında tuttuğunu söylediğini anlatan Muzaffer Minaz, "Seni gözüm tutmadı" şeklinde karşılık verdiğini aktardı.

“ÇOCUKLARIMIN DOĞMAMIŞ BABASI"

Öte yandan, Berivan Minaz'ın bir deftere sevgilisi V.O. ile beraber çekilmiş fotoğraflar yapıştırıp, aşk sözcükleri yazdığı ortaya çıktı. Katilinin kardeşi olan sevgilisini, “Doğmamış çocuklarımın babası” olarak nitelendiren Berivan Minaz'ın, “Senin yanın benim yanım. Sen hep böyle kal. Seni seviyorum. En beğendiğim fotoğrafımız bu” diye yazdığı görüldü.

Katili ile ölmeden önce yaptığı konuşmayı cep telefonuyla kaydeden Berivan Minaz'ın ölümünün ardından olayla ilgili çalışma başlatan polis, Tarık O. (32), Muhammet Ö. (19), Tahsin S. ve Murat T.'yi (45) gözaltına almış, adliyeye sevk edilen zanlılardan Tarık O. tutuklanmıştı.