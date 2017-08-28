Bergüzar'a en güzel doğum günü hediyesi

Daha önce yüzlerce fidan diken ve Afrika’da su kuyusu açtıran Bergüzar Korel Universal Fan Club, Bergüzar Korel’in bu yılki yaş gününde de boş durmadı. Kulüp, oyuncunun çocukluğunun geçtiği İzmir-Karaburun’daki bir anaokuluna sanat atölyesi yaptırdı. Hayranları, oyuncuya şöyle seslendi: “Bu dünyaya sizin adınızı taşıyan güzellikler bırakmaya devam edeceğiz.”

Fan club, Karaburun’daki sanat atölyesinin fotoğrafını “Sanatçımızın çocukluğunun geçtiği bu şirin ilçede tıpkı onun gibi değerli sanatçılar yetişsin istedik” notuyla paylaştı.

Hayranları, Bergüzar Korel için geçen yıl Afrika’da su kuyusu açtırmıştı. Kuyuya bu yıl “Bergüzar Korel-Halit Ergenç su kuyusu” adı verildi.