Bergüzar Korel'in duygusal anları

Daha önce Bergüzar Korel’in doğum gününü onun adına fidan dikerek ve Afrika’da su kuyusu açtırarak kutlayan hayranları, bu yıl da anlamlı bir sürpriz hazırladı. Bergüzar Korel Universal Fan Club, Korel’in çocukluğunun geçtiği Karaburun’daki bir anaokuluna sanat atölyesi yaptırdı. Sanat atölyesinin açılışını önceki gün yapıldı.





Bergüzar Korel açılışa annesi Hülya Darcan’la birlikte katıldı. Fan Club üyelerinin de Korel’i yalnız bırakmadığı açılışta oyuncu, “Sizlere fan ya da hayran demek bana biraz samimiyetsiz geliyor. Sizler çok güzel bir aile oldunuz ve bu ailenin bir parçası olmak beni çok mutlu ediyor. Gerçekten ben ne yaptım da böyle muhteşem bir ‘Doğum günü veriyorsunuz bana?’ diye sormaktan kendimi alamıyorum. Kelimeler gerçekten kifayetsiz kalıyor” dedi.

Cumhuriyet kadınıyım

Açılışın 9 Eylül İzmir’in kurtuluşunda gerçekleşmesiyle ilgili Bergüzar Korel, “Bir cumhuriyet kadını olarak Atatürk’ün yolundan şaşmayan bir evlat yetiştirmeye çalışıyorum. Her zaman aydınlık bir gelecek için uğraşıyorum. Mutlu ettiğiniz kadar mutlu olun inşallah. İyi ki varsınız” diye konuştu.