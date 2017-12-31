Bergüzar Korel'e yılbaşı sürprizi

Bergüzar Korel Universal Fan Club, Kamboçya’daki bir köyde yaşayan ihtiyaç sahibi çocuklara yemek dağıttı. Kulüp üyeleri, çocukların fotoğraflarını “Biz Kamboçya’ya kocaman bir sevgi gönderdik. O sevgi kuş olup miniklerin kalbine kondu, oradan uçup Bergüzar Hanım’ın yüzünde kocaman bir gülümsemeye dönüştü” notuyla sosyal medyada paylaştı.

Bergüzar Korel de hayranlarına şu mesajla teşekkür etti: “Hepinizin kalbinden öperim benim güzel ailem. Hep birlikte sağlıklı ve mutlu yıllarımız olsun. Olsun ki siz dünyaya hep güzellik katın, mutluluk dağıtın. Sağ olun ve hep var olun, iyi ki varsınız. Binlerce kez teşekkürler, mutlu seneler.”