Bergüzar Korel: Çeşme çok pahalı

Korel, “Hayatımda ilk defa Tarkan konserine geliyorum. Arkadaşlarım her zaman bana ‘Mutlaka Tarkan konserine git’ derdi. Sonunda gelebildim. ‘Dudu’, ‘Kuzu Kuzu’, ‘Kış Güneşi’ ve yeni albümden ‘Yolla’ ile ‘Beni Çok Sev’e bayılıyorum." dedi.

ÇEŞME ÇOK PAHALI

Gazetecilerle sohbet sırasında Çeşme'nin pahalılığından yakınan Bergüzar Korel " Bu yaz benim için güzel geçti. Ama Çeşme’nin pahalılığından yakınmak istiyorum. Attığınız adım başı para olmuş. Alaçatı özellikle feci bir halde. Ben Afrikaya’da, İspanya’ya da gittim bu sene. Ama oralarda harcadığım parayı inanın Çeşme ile kıyaslayamam. Acayip pahalı bir yer olmuş. Ben eski Çeşmeliyim” dedi.