Bergama'da uluslararası festival

Bu sene ilk kez düzenlenecek olan festival, 'Berlin-Bergama', 'Asklepion', 'Müdahale' ve 'Birlikte Yapalım' adlı bölümlerden oluşacak. Birçok önemli eserin izlenip, tartışılacağı festival bu 4 bölüm bünyesinde uluslararası katılımcılarla Türk tiyatrosunu ve sanatçılarını buluşturacak. İlerleyen yıllarda gelenekselleşmesi planlanan festival, antik tiyatro Asklepion, kültür merkezi BerKM, Kızıl Avlu kilisesi , Akropolis gibi şehrin önemli mekanlarında gerçekleşecek etkinliklerle halk ile buluşacak. Festivalin detaylı programı yakında festivalin resmi sitesi olan www.bergamatiyatrofestivali.com adresinde açıklanacak.