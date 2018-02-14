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    Bergama'da uluslararası festival

    Hürriyet Haber
    14.02.2018 - 11:50 | Son Güncelleme:

    Uluslararası Bergama Tiyatro festivali 10-13 Mayıs'ta başlıyor.

    Bu sene ilk kez düzenlenecek olan festival, 'Berlin-Bergama', 'Asklepion', 'Müdahale' ve 'Birlikte Yapalım' adlı bölümlerden oluşacak. Birçok önemli eserin izlenip, tartışılacağı festival bu 4 bölüm bünyesinde uluslararası katılımcılarla Türk tiyatrosunu ve sanatçılarını buluşturacak. İlerleyen yıllarda gelenekselleşmesi planlanan festival, antik tiyatro Asklepion, kültür merkezi BerKM, Kızıl Avlu kilisesi , Akropolis gibi şehrin önemli mekanlarında gerçekleşecek etkinliklerle halk ile buluşacak. Festivalin detaylı programı yakında festivalin resmi sitesi olan www.bergamatiyatrofestivali.com adresinde açıklanacak. 

    Etiketler: Kitapsanat , Tiyatro Festivali
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