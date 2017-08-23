Berdelle evlilik cinayetle bitti

Tuncer, eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle birkaç kez evden ayrılarak kadın sığınma evine yerleşti. Bir kez de ailesinin yanına sığınan Tuncer, her seferinde ikna edilip tekrar eşiyle barışıp evine döndü.



Tuncer çifti 21 Ağustos’ta sabah kahvaltısında yine tartışmaya başladı. Eşine ait ruhsatsız silahı sakladığı yerden alan Hülya Tuncer bir anda ateş etmeye başladı. Sedat Tuncer olay yerinde hayatını kaybederken, Hülya Tuncer, 155 Polis İmdat servisini arayarak, “Kocamı öldürdüm, gelin beni alın” dedi.



‘ŞİDDET UYGULUYORDU’

Cinayet Büro Amirliği ekipleri eve gittiklerinde, Sedat Tuncer’in kanlar içindeki cesediyle karşılaştı. Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Tuncer’in vücuduna 5 mermi isabet ettiği belirlendi. Hülya Tuncer’in kocasını öldürdüğünde çocuklarının da yan odada oldukları öğrenildi.



Gözaltına alınan Tuncer, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tuncer’in ifadesinde, “Berdel usulüyle evlendik. Şiddet nedeniyle psikolojim bozuldu, tedavi gördüm. Öldürmek istedim, sonra vazgeçtim, kahvaltı hazırladım. Ama kahvaltıda benden para istedi, yok deyince, ‘iki gün önce baban ve ağabeyin seni alarak gitti, seni akşama kadar birkaç kişiye satmışlardır, oradan hiç mi para kalmadı’ diye hakaret etti. Bağırıp küfürler etti. Artık dayanacak gücüm kalmadı, öldürdüm. Eşim hem uyuşturucu kullanıyordu hem de satıyordu” dediği öğrenildi.