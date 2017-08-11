Berberoğlu'nun avukatından Akit'e yalanlama

Avukatlık mesleğini icra eden ve bekar olan Dilara Berberoğlu’nun ne mahkeme ne savcılık huzurunda “tanık olarak bile” ifade vermediğinin altını çizen Avukat Acar, gelini olduğu iddia edilen Ekrem Dumanlı’yı da tanımadığını ifade etti.

Avukat Acar, Akit Gazetesi köşe yazarı Nurettin Veren’in hakaret ve iftira içerikli yazısı nedeniyle Akit Gazetesi’ne de bir açıklama gönderdi. Gazete bu açıklama üzerine Veren’in yazısından o bölümleri çıkardı. Açıklama şöyle:

“10 Ağustos 2017 tarihli sayınızın Nurettin Veren'e ait köşe yazısında, müvekkilim Zeynep Dilara Berberoğlu'na yönelik hakaret ve iftira içerikli cümleler yer almaktadır.

Sayın Veren köşesinde maddi gerçekten tamamen uzak, görünür gerçeklikle hiçbir ilgisi olmayan ve biçim-içerik dengesi de gözetilmeden müvekkilimin kişilik haklarını maddi ve manevi zarara uğratacak bir fiilde bulunmuştur.

Avukatlık mesleğini icra eden 28 yaşında medeni hali bekar olan bir hanımefendiye ilişkin, akıl ve terbiye dışı iddialara yönelik şunu vurgulamak zaruridir:

Zeynep Dilara Berberoğlu bugüne kadar hiç evlenmemiştir, medeni hali bekardır.

Hayatında bırakın Ekrem Dumanlı'nın çocuğunu, ne Ekrem Dumanlı'yı tanımış, ne tanışmış, ne de biraraya gelmiştir.

Ekrem Dumanlı'nın adını dahi ancak geçen ay duymuştur, kim olduğunu bendeniz avukatından öğrenmiştir.

Zeynep Dilara Berberoğlu mesleğini başarıyla icra eden iyi eğitim almış bir avukattır. Hayatında tek bir soruşturmaya dahi muhattap olmamış, ne Mahkeme ne Hakimlik ne Cumhuriyet Savcılığı huzurunda, ne de kolluk marifetinde -tanık olarak bile- "ifade" dahi vermemiştir.

Müvekkilim Adalet Bakanlığı'ndan da teyit edilebileceği üzerine mesleğine başarıyla devam eden ve hakkında hiçbir adli soruştuma hiçbir dönemde gerçekleşmemiş bir avukattır.

Yazarın "aile", "evlat", "vicdan" gibi kavramlara önem verip vermediğini ya da bir suç kastı olup olmadığını bilmemekle birlikte, işlediği fiile ilişkin hukuki ve cezai sorumluluğuna dair sair haklarımız saklı kalmak üzere sizi gereğinin icrası için bilgilendirmeyi görev kabul ederim.

Sayın Nurettin Veren gibi tecrübeli bir yazarın, bu kadar yanlış bilgiyi bir araya nasıl getirebildiğini anlamakta zorlanırken, bir sonraki yazısında yine köşesinden kamuoyuna doğru bilgileri iletmesi saygıyla arz ve talep ederim.

Zeynep Dilara Berberoğlu

Vekili “