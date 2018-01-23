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    Berberoğlu'na Uğur Mumcu ödülü

    ANKARA
    23.01.2018 - 23:51 | Son Güncelleme:

    ÇAĞDAŞ Gazeteciler Derneği Eskişehir Şubesi’nin 25. Uğur Mumcu Anma Ödülleri basın kategorisinde ‘Yılın Siyasetçisi’ dalında ödül alan tutuklu CHP Milletvekili ve gazeteci Enis Berberoğlu, cezaevinden teşekkür mesajı gönderdi.

    Berberoğlu, Maltepe Cezaevi’nden gönderdiği mesajda, “Yıllarca aynı büroda omuz omuza çalıştığım abim, üstadımız, asla kalemini satmamış Uğur Mumcu’yu rahmet minnet ve özlemle anıyorum. Yokluğuna alışamadık. Katledilişinin yıldönümünde dostum Gaffar Okkan’ı da rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.

    DURUŞMA BUGÜN
    Mesajında İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülecek davaya da atıfta bulunan Enis Berberoğlu şöyle devam etti: “Zindandaki gazeteci arkadaşlarımın yardımına koşabilmeli, hak hukuk adalet için çaba harcamaya devam edebilmeliyim. Bölünmüş toplumu siyasetle tedavi için katkı sunabilmeliyim. Bir an önce adalet, bir an önce özgürlük...”

    Etiketler: çgd , gazetehaberleri , son dakika
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