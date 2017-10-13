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    Berberoğlu taburcu oldu

    Aziz ÖZEN/İSTANBUL
    13.10.2017 - 00:16 | Son Güncelleme:

    MİT TIR’ları davasında ‘casusluk’ suçlamasıyla aldığı 25 yıllık hapis cezası bozulan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde fıtık ameliyatı olduktan sonra dün taburcu edildi.

    Berberoğlu’nun avukatı Yiğit Acar tarafından yapılan açıklamada, “Enis bey kendi isteği ve tercihi ile taburcu olmak istedi. Doktorlarının birkaç gün daha hastanede müşahade altında kalma önerisini, kendisine eşlik eden jandarma ve infaz memurlarının daha fazla yorulmasını istemediği için kabul etmedi. Bu nedenle 24 saat tamamlanmadan cezaevine döndü. Tahliye kararını Maltepe Cezaevi’nde bekleyecek” dedi.

    ORGANLARINI BAĞIŞLADI
    Avukat Acar, Berberoğlu’nun taburcu olmadan önce tüm organlarını bağışladığını ve gerekli evrakı imzaladığını söyledi. Bu arada, Berberoğlu’nun tahliye edilmesi için İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen dilekçenin de mahkeme tarafından, İstinaf Mahkemesi’nde olan dosyanın henüz kendilerine gönderilmediği için İstinaf Mahkemesi’ne gönderildiği öğrenildi. 

    Etiketler: Enis Berberoğlu , mit tırları , gazetehaberleri
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