‘Berberoğlu özgür kalmalı’

“Bizleri üzen tek şey hiçbir suçu olmayan milletvekilimiz Enis Berberoğlu’nun haksız, hukukuz şekilde aylardır tutuklu olması. Berberoğlu, hiçbir delil olmamasına rağmen akıl dışı ve ayakları yere basmayan bir suçlamayla 25 yıl hapisle cezalandırıldı. Enis Berberoğlu seçilmiş bir milletvekilidir, 33 yıllık bir gazetecidir. Hiçbir suçu yoktur, casus değildir. Hepimizin ortak talebi Enis Berberoğlu’nun bir an önce özgür kalmasıdır. Adaletin en kısa zamanda yerini bulacağına inanıyoruz. 13 Şubat’ta yapılacak duruşmada Enis Berberoğlu’nun özgür kalacağına ve Meclis’teki görevinin başına döneceğine inanıyoruz.”