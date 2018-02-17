Berberoğlu için anı defteri

Berberoğlu’na cezaevinden çıktıktan sonra teslim edilmesi planlanan anı defterine yazı yazmak için CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, milletvekilleri Barış Yarkadaş, Sibel Özdemir, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda CHP’li, İl Başkanlığı binasına geldi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, “Özgürlükte buluşacağımız ilk gün Berberoğlu’yla bu defteri paylaşacağız. Halkın iradesi ile seçilmiş milletvekillerinin tutuklu olmasını hiçbir gerekçeyle kabul etmiyoruz” dedi. Anı defterine ilk yazıyı ise CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun yazdı. Torun yazısında “İnanıyorum ki bu hukuksuzluk en kısa sürede bitecek ve özgürlüğüne kavuşacaksın, buna eminiz. Kalbimiz seninle, seni seviyoruz, güzel günler göreceğiz” dedi.



