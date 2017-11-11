Berberoğlu davası istinafta görülecek

ENİS Berberoğlu hakkında, MİT TIR’ları davasında ‘Siyasi ve askeri casusluk maksadıyla gizli kalması gereken bilgileri açıklamak’ suçlamasıyla verilen 25 yıl hapis cezası İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 2. Ceza Dairesi’nce bozulmuş ve dosya yeniden yargılama yapılması için İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmişti. 14. Ağır Ceza Mahkemesi, bozma kararının usul ve yasaya aykırı olduğunu belirterek dosyayı iade etmişti. Berberoğlu hakkındaki ilk yargılamayı yaparak mahkûmiyet yönünde hüküm kuran İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin iade kararını inceleyen İstanbul BAM 2. Ceza Dairesi, 10 Kasım tarihli tensip tutanağında (duruşma hazırlığı tutanağı) Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK) 280/1-e maddesince davanın kendi ceza dairelerinde yeniden görülmesine karar verdi.



TUTUKLULUĞUN DEVAMI KARARI

Davanın 1 Aralık 2017 saat 10.00’da görülmesine karar veren İstanbul BAM 2. Ceza Dairesi, suçun vasıf ve mahiyeti, tutuklulukta kaldığı süre ve delil durumunu dikkate alarak Berberoğlu’nun tutukluluk halinin devamına hükmetti.