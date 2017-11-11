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    Beraatına bozma 2 cezasına onama

    Aziz ÖZEN / İSTANBUL
    11.11.2017 - 00:21 | Son Güncelleme:

    İSTİNAF Mahkemesi, gazeteci Hasan Cemal hakkındaki üç ayrı dosyayı karara bağladı.

    İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, bir internet sitesinde yayınlanmış ‘Çekilme günlüğü’ yazısından dolayı verilen beraat kararını bozdu. Daire, İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, 15 Haziran 2016 tarihinde Özgür Gündem gazetesinin bir günlüğüne geçici yayın yönetmenliği yapan Hasan Cemal'e ‘terör örgütünün açıklamalarını yayınlama’ suçundan verdiği 6 bin TL'lik adli para cezasını onadı. Daire, yine İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nin bir internet sitesinde yayınlanan yazısından dolayı, ‘silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak’ suçundan verdiği 1 yıl 3 aylık hapis cezasına ilişkin hükmü de onadı. Bu ceza, 2 yıl süre ile ertelendi.

    Etiketler: istinaf mahkemeleri , gazetehaberleri
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