Benzinli ve dizel otomobiller yasaklanıyor!

Fransa, fosil yakıtlı araçları elden çıKarmaya hazırlanan tek büyük ülke değil. İngiltere, 2040 yılından itibaren fosil yakıtlarla çalışan araçların (kamyonet dahil) satışlarını yasaklamayı planlıyor. Hava kalitesi iyileştirmekle ilgili hükümetin iddiaları: Hava kirliliği kamu sağlığı için en büyük çevresel risk. Satışları durdurma kararı bu kirliliği hızlı bir şekilde çözmeye yardımcı olacak.

3,9 milyar dolarlık fon çalışmalarına başlanan ve 23 yıl sonra yürürlüğe girmesi planlanan proje için ayrılmış durumda. Çoğu kişi, bu tüketim hızıyla dünyada yaklaşık 50 yıllık petrolün kaldığını biliyor. Bu nedenle üreticiler petrol ile elektriği bir arada kullanan hibrit otomobil, elektrikli otomobil ve hidrojen ile çalışan otomobil gibi alternatiflere yöneliyor.

Yetkililerin belirli alanlarda (Londra'nın planlanan sıfır emisyon bölgesi gibi) araç kullanım için hükümetin ücret talep etmesi ya da kirlilik odaklı vergiler getirmesi umutları var, ancak hükümet sürücüleri cezalandırma olarak yorumlanabilecek bu tedbirlerden kaçınmak istiyor.

Herkes planlardan memnun değil. Greenpeace, Guardian'a bu planı kirliliği hızla kesme hedefine uzak bulduğunu belirtti. shiftdelete'in haberine göre Greenpeace, temiz hava bölgeleri olması gerektiğini ve yerel kirliliğin üstesinden gelmek için daha fazla kaynak gerektiğini belirtti.Fakat karşıt görüşlere rağmen İngiliz yetkililerin kararı değişmeyecek gibi görünüyor. Ülkede 2040 itibarıyla benzinli ve dizel araç satışları yasaklanacak.