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Benzine zam gelen Suudi Arabistan'dan açıklama

Hürriyet Haber
05.01.2018 - 07:31 | Son Güncelleme:

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Falih, son zamlara rağmen ülkedeki benzin fiyatlarının diğer ülkelere göre daha ucuz olduğunu bildirdi

Falih, Suudi Arabistan resmi televizyonunda yaptığı açıklamada, son zamlara rağmen Suudi Arabistan'daki benzin fiyatlarının diğer ülkelerden daha ucuz olduğunu ifade ederek, "Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Umman'da fiyatlar daha yüksek." dedi.

Enerji fiyatlarındaki artışın gerekli olduğuna dikkati çeken Falih, yerel ekonomiyi güç duruma sokan tüketim oranları nedeniyle bunun yapılması gerektiğini anlattı.

Bakan Falih, Suudi Arabistan'ın günlük 4,7 milyon varil petrol tükettiğini, bunun ülkenin petrol ve gaz üretiminin yüzde 35'ini teşkil ettiğini kaydetti.

Suudi Arabistan, yıl başında benzin fiyatlarına yüzde 82 ila yüzde 126 zam yapmıştı. Buna göre 0,75 riyal olan 91 oktan benzinin litre fiyatı yüzde 82 zamla 1,37 riyale, 95 oktanınki ise yüzde 126 zamla 0,90 riyalden 2,04 riyale yükselmişti.

Dünyadaki en büyük petrol ihracatçısı Suudi Arabistan'da ham petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle bir süredir gelir sıkıntısı yaşanıyor.

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